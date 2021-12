El alcalde espera cerrar un acuerdo con Vox para que Córdoba tenga presupuestos para 2022 en febrero

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, espera poder concluir los trámites precisos para la aprobación definitiva y entrada en vigor del presupuesto municipal para 2022 "antes de que acabe febrero" del próximo año, lo que requerirá, además, que se haya cerrado un acuerdo previo entre el gobierno local de PP y Cs y el Grupo Municipal de Vox.

A este respecto y en rueda de prensa, Bellido ha explicado que el gobierno local ya tiene "los presupuestos diseñados y con los trámites iniciales", lo que significa que algunas empresas municipales "ya han aprobado sus planes de actuación, inversión y financiación" y que "todos" los organismos autónomos "ya los han remitido a la Intervención General de Fondos o están en el proceso de remisión".

En consecuencia, en el gobierno municipal esperan que "a mediados de enero, aproximadamente, podamos tener la aprobación inicial de los presupuestos, para que pudieran entrar en vigor, ya con todos los trámites hechos, después de los informes del Consejo Social, de la Intervención, etcétera, si puede ser para antes de que acabe el mes de febrero".

En cualquier caso, el alcalde ha insistido en que "el trabajo está hecho", pues el proyecto presupuestario "ya se está empezando a tramitar", en este caso en la parte que le corresponde a los organismos autónomos, de modo que, "en cuanto estén aprobados" los presupuestos propios por cada uno de dichos órganos, el proyecto de presupuesto consolidado del Ayuntamiento "pasará a Junta de Gobierno Local y luego ya al Pleno", para su aprobación inicial en enero y definitiva en febrero.

En cuanto a la necesidad del gobierno municipal de PP y Cs de "contar con una mayoría en el Pleno para aprobarlo", el alcalde ha recordado que, "como ya dijo hace unas cuantas semanas la portavoz de Vox, Paula Badanelli, vamos por buen camino", considerando Bellido que el gobierno local puede "llegar a un acuerdo, en este tiempo que tenemos para hacerlo, con Vox", para así "tener la garantía de que se aprueban esos presupuestos".

Por su parte y en rueda de prensa, la propia portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha lamentado que todavía no haya sobre la mesa "ni siquiera un borrador del presupuesto", con lo que, tras haber respaldado este martes en el Pleno el proyecto de ordenanzas fiscales del Consistorio para 2022, ha dicho esperar que PP y Cs "no vuelvan" a fallar a Vox y a "incumplir" lo acordado, pues "será ya, de verdad, la última vez que cuenten" con su apoyo, "si no recortan algo de gasto superfluo" en el presupuesto municipal para el próximo año.