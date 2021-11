El alcalde destaca que el decreto sobre plusvalías aporta "seguridad jurídica" y estabilidad para presupuestos

El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Haciendas Locales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), José María Bellido (PP), ha destacado este martes que con el Real Decreto-ley sobre el impuesto de plusvalías aprobado este lunes por el Gobierno "se aporta seguridad jurídica y, al menos, un escenario estable para preparar los presupuestos" municipales.

En una rueda de prensa, el primer edil ha dicho que pendientes del efecto en la recaudación "al menos ya hay una norma que aporta seguridad jurídica para todos los ayuntamientos y contribuyentes, que parece que se adecua a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)".

Tras la primera lectura "rápida" recién publicado el Real Decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Bellido ha comentado que le deja "tranquilo que se va a poder seguir eliminando en cualquier caso la parte que más injusta del impuesto, que este año precisamente se ha hecho, que es la de las herencias".

Así, ha defendido "la eliminación hasta el 95%, que es lo que permite la ley, del pago de plusvalías en caso de herencia de vivienda entre familiares y ampliado incluso a la herencia de locales de negocio entre autónomos cuando se mantiene vivo el negocio".

Por tanto, el regidor ha elogiado "poder mantener esa eliminación del impuesto, profundamente injusta, porque era una tributación que ya se había hecho a lo largo de toda una vida y que los familiares no tenían que pagar por heredar". Además, no cree que retrase los presupuestos municipales, aunque ha lamentado que "se han perdido dos semanas", porque "era imposible presupuestar al no saber los ingresos que iba a haber". "Más allá de estos días que se han perdido, ya no va a haber más retrasos", ha aseverado Bellido.