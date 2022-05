El alcalde desea que "quede claro" ante el juez que no ha habido ilícito penal en contratos de Infraestructura

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha afirmado este jueves que desea, como ha dicho el portavoz de Cs en el Ayuntamiento y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, que "ojalá cuando el juez termine su instrucción, efectivamente de las declaraciones de los testigos y de los imputados quede claro que no ha habido absolutamente ningún ilícito penal y que no haya más recorrido judicial" sobre la adjudicación de contratos menores de obras en la referida área.

En una rueda de prensa, el regidor ha apuntado que no va a entrar a analizar "declaraciones que hacen testigos o imputados en sede judicial delante del juez", destacando que el Consistorio está representado en ese proceso como acusación, a través de los servicios jurídicos municipales, "independientemente de que además se colaborará, como se ha hecho todos estos meses con la Fiscalía, con la documentación que se requiera".

De hecho, ha comentado que este miércoles se envió "toda la documentación que habían solicitado sobre la denuncia que interpuso David Dorado", de manera que "se colaborará con la justicia y los jueces, si así lo requieren", ha insistido, para remarcar que no harán "valoraciones mientras que el proceso esté en curso".

Respecto a las declaraciones fuera de sede judicial por Dorado, Bellido ha dicho que las contextualiza "en un momento en que Dorado lo tiene que estar pasando mal", porque "no debe ser fácil la situación por la que está pasando" al "ver a parte de su equipo imputado en un procedimiento judicial, declarar él como testigo y pasar de ser miembro del gobierno local a estar fuera".

Según ha manifestado el regidor, "en ese contexto, de un momento que debe ser duro y difícil, como él mismo ha dicho, y con ese sentimiento, lo contextualizo, sin entrar en darle más importancia", ha manifestado Bellido.

Además, ha admitido que "seguramente éste sea de los momentos más difíciles que tiene que pasar Dorado", al tiempo que ha relatado que él también ha pasado "momentos malos en política durante algunas cuestiones y sé lo mal que se pasa". "Entonces, no me decepciona, porque lo contextualizo en ese momento duro y sólo le puedo desear a Dorado lo mejor", ha declarado el alcalde, para asegurar que no lo toma "como algo personal".

También, ha defendido que él, como primer edil, vela "por la honestidad del gobierno local, por despejar cualquier sombra de duda en la actuación, y en eso a veces hay decisiones que tomar que son difíciles y que se pueden entender mejor o peor por aquellas personas a las que les afecta".

Ante ello, ha remarcado que él no puede "consentir que haya sombras de duda sobre la gestión del gobierno", de modo que "eso es lo que se ha hecho siempre en consenso en el marco del pacto con Cs y en la comisión de seguimiento". "Lo demás ya son sensaciones personales o subjetivas", que él decide no valorar.

Y ha apostillado que "cuando uno toma decisiones de este estilo, que son difíciles, piensa en el conjunto de su gobierno y en lo que la ciudadanía quiere ver en sus responsables públicos".

El alcalde desea que "quede claro" ante el juez que no ha habido ilícito penal en contratos de Infraestructuras





Sobre la restitución en su cargo como delegado, el alcalde ha señalado que "el pacto de gobierno es entre PP y Cs", de forma que "si Cs quiere remodelar parte de sus áreas de gobierno, tendrá que comunicarlo o solicitarlo a través de la comisión de seguimiento del pacto que hay entre PP y Cs y se estudiaría".

No obstante, ha aseverado que "ahora mismo" no tiene petición alguna de Cs al respecto, pero "en cualquier caso, ese sería el camino que en su caso habría que seguir, igual que se hizo para el acuerdo anterior".

NUEVA DOCUMENTACIÓN

Y sobre la documentación remitida a los juzgados este miércoles, el regidor ha detallado que son "contratos con diversas firmas de los años 2016 a 2022, que son los que David Dorado puso sobre la mesa", así como "la relación de los cuadros de mando eléctrico que se han instalado de 2012 a 2016 y de 2017 a 2022" y "los responsables de contratación en alumbrado público de todos estos años anteriores, más algún otro expediente que no se ha localizado por los servicios técnicos".

En este caso, Bellido ha manifestado que él no tiene "absolutamente nada que ver en esos expedientes, ni contratos, ni ahora ni antes", a la vez que ha aclarado que él "nunca" ha tenido "responsabilidad ni en alumbrado público, ni en cuadros de mando eléctrico, ni en ningún tipo de contrato".

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, José Luis Rodríguez Lainz, ha tomado este miércoles declaración como testigos a Dorado y dos responsables más del área de Infraestructuras dentro de la causa en la que están investigados la excoordinadora general de Infraestructuras y un técnico municipal.

La Fiscalía, tras la denuncia inicial, halló indicios de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de varias obras, así como la supuesta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, que investiga ahora el juzgado.