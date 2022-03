El alcalde de Córdoba valora que el Pleno apruebe inicialmente los presupuestos de 2022 la próxima semana

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha valorado este viernes que la Junta de Gobierno Local dé el visto bueno esta jornada al presupuesto municipal de 2022 con "la idea de que la semana que viene vaya ya al Pleno Ordinario de marzo para la aprobación inicial y sólo queda a expensas de las posibles alegaciones". En declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del V Congreso Andaluz de Empresarias y Profesionales, el regidor ha destacado que "se siguen dando pasos, ya con los informes de Intervención, del Consejo del Movimiento Ciudadano y del Consejo Social" para sacar adelante las cuentas.

En palabras de Bellido, "es un presupuesto muy ambicioso, que sigue creciendo en inversiones y, sobre todo, en este año 2022 se va a empezar a ver el final de muchas actuaciones que se han desarrollado durante los primeros dos años de gobierno y ahora toca ir rematando". El presupuesto baja en 2022 un 2,55%, de 342,2 a 333,5 millones de euros, de los que 15,5 van a inversiones reales, cifra que supone un 9% más respecto a 2021, cuando se registraron 14,1 millones, si bien el total de gastos de capital asciende a 30,6 millones tras los 59,1 del pasado ejercicio, una bajada del 48% motivada en su mayor parte en no contemplar los 25 millones de euros ya destinados a la base logística del Ejército de Tierra, más otros tres de aprovechamiento urbanístico y otros tantos de expropiaciones.

Los datos los presentaron a principios de febrero en una rueda de prensa el alcalde, la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás (Cs), y el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), quien ha precisado que el consolidado del anteproyecto de presupuestos municipales pasa de unos 463 a 458 millones de euros.

En concreto, el área social sube un 24%, resaltando el 30% de incremento en Servicios Sociales, con 54,5 millones; el área de reactivación económica, promoción empresarial y fomento del empleo asciende un 8%, con subidas del 358% en Reactivación Económica, con 407.000 euros, y del 157% en Administración Electrónica, con 1,4 millones, y el área de promoción de la ciudad sube un 9%, con 30% en la Delegación, al contemplar 3,5 millones. Además, las delegaciones de Inclusión y Accesibilidad y de Casco Histórico experimentan subidas del 64 y 47%, con 1,1 millones y 571.000 euros, respectivamente. Por contra, la de Presidencia y Políticas Transversales disminuye su presupuesto un 70%, con 11,8 millones de euros.

Los impuestos directos registran una caída del 4,4%; los indirectos suben un 20,45%, "por la reactivación económica"; las transferencias corrientes suben un 16,32%, destacando Fuentes que "la aportación de la Junta a la dependencia duplica lo de años anteriores, con un 16%"; mientras que los pasivos financieros caen un 47%, "al no necesitar los 25 millones de préstamo para la base militar". Por contra, el capítulo de personal sube un 2,95%; los bienes corrientes suben un 21% "por el incremento del gasto de la dependencia e incrementos que surgen este año de los museos, que ya hay recaudación y actividades que en 2021 no se contemplaban por la pandemia", ha indicado el edil, quien ha agregado que los gastos financieros disminuyen un 8,54% y las transferencias de capital bajan un 66% por las cantidades que no figuran de la base militar, ya recogidas en 2021.





INVERSIONES





En cuanto a las inversiones, el alcalde ha subrayado que "en este ejercicio se verá que inversiones que se han ido dotando estos años se ejecutarán o culminarán", como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC), la Ciudad de los Niños, actuaciones del anillo verde en distintos parques, como Levante, Patriarca y Flamenco, y circuito del Tablero, entre otras.

Asimismo, ha apuntado a los ejes del plan estratégico, la base logística del Ejército, con tres millones para la obra de urbanización, a la vez que ha citado "la apuesta por la estabilización de las plazas de interinos o indefinidos no fijos", que en la casa matriz afecta a unos 60 trabajadores, "pero sí tiene mucha incidencia en los organismos autónomos", de modo que "se realizará en las condiciones más beneficiosas que permita la ley".

En opinión de Bellido, "estos presupuestos, una vez más, quieren situar a Córdoba en el sendero de la reactivación económica, especialmente en esta época pandémica"; que "apuestan por la consolidación de los servicios públicos", y que "incrementan aún más la apuesta social, al ser los más sociales de la historia del Consistorio, incrementando los recursos", todo ello "en un contexto de colaboración público-privada, agilidad administrativa y bajada de impuestos", ha ensalzado. Además, el regidor ha expresado que "se recogen inversiones importantes" para la plantilla, como para la dotación de nuevas plazas de Policía Local, Bomberos y "mejorar" los equipamientos de éstos últimos.

También ha destacado los más de 500.000 euros para el convenio con la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary para la exposición de 2022, entre otras partidas expuestas. Y ha agradecido el trabajo de todo el gobierno local y a Vox "poder alcanzar un acuerdo", precisando que "es sensato, porque en los asuntos económicos nos unen muchos puntos y han hecho un esfuerzo importante de comprensión con la situación que se pasa", a la vez que "se han satisfecho necesidades que van en consonancia con las políticas de este gobierno y son buenas y positivas para la ciudad", todo ello de cara a su abstención para sacar adelante los presupuestos.