El alcalde de Córdoba pide cumplir las normas de restricción y avisa que la policía actuará con contundencia

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha hecho un nuevo llamamiento a los vecinos para que cumplan ante "la situación doble" que se vive en la ciudad, con las medidas de restricción de la Junta y el estado de alarma con el toque de queda del Gobierno central, todo ello desde este domingo, debido a la evolución de la pandemia del coronavirus Covid-19, al tiempo que ha avisado de "contundencia" ante alteraciones de las normas.

En una declaración institucional, el alcalde ha explicado que van "ocho meses luchando contra el coronavirus" y "no es del todo cierto que se vuelve a la casilla de salida", porque se ha convivido durante cuatro meses "con éxito" con el Covid y "todos hemos aprendido algo más sobre cuáles son las medidas sociales más eficaces para poder conjugar la salud con la economía", ha dicho.

Ante ello, el regidor ha llamado a "salvar la salud de todos para también salvar a continuación la economía y el empleo para todos los cordobeses", de ahí que haga "un nuevo llamamiento a la responsabilidad, pero también a la convivencia, a la solidaridad, a la ejemplaridad y al espíritu crítico como sociedad".

En concreto, ha llamado a "la responsabilidad para cumplir las normas que se han impuesto y hacerlas cumplir desde la administración pública, y un llamamiento a todos los ciudadanos para que colaboren, para que se cumplan todas las medidas". Bellido ha apelado también a "la convivencia y la solidaridad, a no caer ni en la apatía, el desengaño, la rendición, ni tampoco en el enfrentamiento y el conflicto de unos con otros".

"Todos vamos a ver recortados en estos próximos meses nuestras libertades y derechos en determinados momentos y situaciones", pero hay que "ser conscientes de que esto es un sacrificio de todos para salvar la salud y después la economía", ha remarcado.

Además, ha expuesto que "esto no tiene que llevar a juzgar, ni llegar a enfrentamientos entre vecinos a quienes ejerzan sus libertades no limitadas", de modo que "el límite a lo que cada uno puede hacer lo va a marcar la normativa derivada del estado de alarma y no las valoraciones subjetivas que cada uno haga de los comportamientos individuales o colectivos de los convecinos".

En opinión del alcalde, "lo deseable es alcanzar la ejemplaridad, que se cumplan las normas por encima de lo exigido, ser más prudentes aún de lo que se pide", por lo que "desde el Ayuntamiento se va a velar por el estricto cumplimiento de la legalidad y se actuará con contundencia cuando se alteren las normas establecidas".

"Algunos además, dando ejemplo, podemos decidir sacrificar otros aspectos de nuestras vidas, como contener los contactos sociales a grupos burbuja, evitar salir a la calle, si no es necesario, y evitar más relaciones sociales de las estrictamente convenientes para el día a día", ha aconsejado.

Sin embargo, ha admitido que "es cierto que hay quien, dentro del ejercicio de su libertad, mientras esté permitido, puede decidir no hacerlo y está en su derecho, porque no está haciendo otra cosa que ejercer su libertad, que ya se ha visto recortada, pero que dentro de los límites puede hacerlo". Así, el regidor ha pedido que "tampoco nadie caiga en el error de juzgar esos comportamientos, que están dentro de lo que se permite en el estado de alarma".

"DENUNCIAR LOS INCUMPLIMIENTOS"

Tras subrayar que "la Policía Local va a colaborar con la Policía Nacional para que se cumpla el toque de queda sin ningún problema", Bellido ha señalado que "se van a denunciar los incumplimientos en cualquier orden" y ha pedido también a los ciudadanos que "llamen a la Policía cuando vean incumplimientos".

Igualmente, "no se van a consentir, como se ha visto en este fin de semana, episodios de violencia y coacciones a quienes denuncien por incumplir", ha avisado, para aclarar que "si eso se da, el Consistorio actuará con todas las fuerzas del orden de manera absolutamente contundente", dado que no va a consentir que "a nadie se le coaccione, se le amenace e incluso se use cierto grado de violencia por denunciar incumplimientos".

Según ha indicado, han llegado incidentes "menores", como el de este fin de semana con "unas personas que estaban celebrando ilegalmente una fiesta o botellón en una casa superando el número de personas, la Policía Nacional actuó y denunció y han sido multadas las personas, pero al día siguiente han tomado represalias con quienes entendían que habían llamado a la Policía y apareció una fachada llena de huevazos". "Ésto no se va a consentir", ha advertido el regidor.

ATENDER A PERSONAS SIN HOGAR

En cuanto a la situación de las personas sin hogar con el toque de queda, el alcalde ha aseverado que "se va a intentar atender" a dichas personas, "igual que se hizo en el confinamiento, aunque en este caso sólo es toque de queda en las horas de la noche".

De este modo, ha avanzado que "desde Servicios Sociales ya se trabaja para la contratación de una empresa que atienda a estas personas y se va a buscar la colaboración de otras administraciones para poder ubicarlos en un espacio digno en los próximos días".

Entretanto, Bellido ha declarado que esto es para "quien voluntariamente quiera, porque no podemos obligar a nadie a que vaya a dormir a un recurso que se facilite, porque eso también entra dentro de sus libertades y sólo lo puede decir un juez".