El alcalde de Córdoba es favorable a la recuperación del calendario de fiestas

El alcalde de Córdoba, José María Bellido , ha asegurado este martes que es "un punto de equilibrio difícil" contener la expansión de la pandemia provocada por la variante Omicron y mantener la actividad económica.

Bellido ha dicho que "los datos que tenemos con Omicron es que está afectando a la ralentización de la actividad económica", y que "eso tiene unas repercusiones muy negativas en el empleo de muchos cordobeses". El regidor municipal ha señalado que "estamos en un punto difícil de equilibrio entre contener la pandemia, que no se expanda más y sobre todo que no haya más muertes y que no afecte a la sanidad pública y a la privada, que no afecte a la sanidad, y el que la actividad económica no se ralentice demasiado".

Ha enfatizado que "vamos a seguir trabajando codo con codo con la Junta de Andalucía para que las medidas que se adopten, y esto saben que desde el día uno he sido muy insistente, sean lo más globales posibles y que no haya soluciones individuales por cada ciudad, por cada municipio".

Sobre las fiestas que generan concentraciones de personas que se avecinan, como los Carnavales y la Semana Santa, el alcalde cordobés se mostró optimista y que, al igual que el pasado año se celebró el Festival de los Patios Cordobeses, este pueda tener lugar todo el calendario de celebraciones, incluida la Feria de Mayo.

José María Bellido subrayó que "no son celebraciones locales, son celebraciones que se dan en toda nuestra comunidad autónoma en todos y cada uno de los municipios", y que "evidentemente vamos a hacer lo que nos diga la Junta de Andalucía y en las condiciones que nos diga".