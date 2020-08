El Alcalde de Córdoba advierte de que un nuevo confinamiento seria la "ruina" de las familias

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha advertido hoy de que un "nuevo cierre" generalizado en la ciudad sería la "ruina" económica y social de muchas familias, por lo que ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad" para que no ocurra.

En rueda de prensa, el alcalde ha explicado que la semana que viene se reunirá la comisión municipal sobre el COVID-19 para analizar las "medidas exactas" que se pueden adoptar ante a actual situación sanitaria que en Córdoba "no es alarmante".

Bellido ha recalcado que la prioridad es "la lucha contra la enfermedad" pero también "mantener la normalidad en la ciudad" ya que no se puede "volver a la situación de marzo, abril o mayo" ya que sería "la ruina de muchas familias".

��La #APP#RadarCovid ya está operativa en toda #Andalucia y disponible para su descarga en la web del Servicio Andaluz de Salud. Yo ya la tengo en mi móvil y os animo a que la descarguéis para que, entre todos, luchemos contra el #covid_19

��Accede aquí: https://t.co/ceMsOMriTVpic.twitter.com/XUPqIemJvI — José Maria Bellido (@jmbellidoroche) August 25, 2020

Por tanto, el regidor ha considerado que un nuevo confinamiento debe ser "la última solución y no la primera", aunque será una medida que habría que tomar "si no queda más remedio", si bien se está tratando de "no llegar eso y evitarlo".

Ha añadido que se han adoptado "muchas medidas" en la ciudad, como los controles de acceso o aforo en edificios municipales y se han apoyado e implementado las puestas en marcha por la Junta de Andalucía.

En este sentido, el alcalde ha expuesto que se han "sacrificado" acontecimientos festivos previstos para septiembre como "verbenas, procesiones o la Fuensanta", por lo que ha recordado a los ciudadanos la importancia de "cumplir a rajatabla las recomendaciones de las autoridades sanitarias".

"En la capital, la situación no es buena, pero no es alarmante" ya que "no está cerca una situación de colapso sanitario", ha asegurado Bellido, quien ha considerado necesario "aprender a convivir con la enfermedad" para evitar un cierre que llevaría a una situación económica social "terrible".