El alcalde confía en que la prueba PCR al empleado municipal de Gran Capitán sea negativa

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, confía en que salga un resultado negativo en la prueba PCR que se ha realizado al empleado que trabaja en las dependencias municipales de Gran Capitán y que ha dado positivo en coronavirus Covid-19 en la prueba sobre anticuerpos.

El alcalde ha explicado que "el positivo es en un test sobre anticuerpos que se realiza a toda la plantilla municipal y, por pura estadística y según el estudio de seroprevalencia del Gobierno, aproximadamente un 2% de los empleados van a dar positivo".

Al respecto, ha comentado que "se ha hecho el test PCR y no tiene ningún síntoma la persona afectada, que es absolutamente asintomática", aún así "se ha activado el protocolo ante estos casos", ha resaltado, para agregar que "hay casos recientes en la provincia esta misma semana que han tenido un recorrido similar".

Mientras, ha indicado que "hasta esta tarde o mañana por la mañana no se va a tener el resultado del test", al tiempo que "las dependencias se han cerrado y se desinfectan" por Sadeco. En este caso, "hasta que no se tenga el resultado, que ojalá sea negativo, no se volverá a reabrir y si fuera positivo se seguiría, el resto del protocolo que está diseñado", ha apuntado el regidor.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

En concreto, el Ayuntamiento ha cerrado este miércoles provisionalmente el edificio municipal de Gran Capitán tras detectarse un posible caso de Covid-19 de un empleado municipal que desarrolla su actividad en este espacio y que no tiene contacto con el público que acude a esta instalación.

Según informa el Consistorio en una nota, este posible caso se ha detectado con motivo de las pruebas que el Ayuntamiento lleva realizando durante las últimas semanas a todos los empleados municipales.

Tras las pruebas realizadas, el Consistorio ha activado de inmediato el protocolo para esta situación que establece el cierre de la instalación en la que este empleado ha desarrollado su labor. Asimismo, los empleados municipales que desempeñan su labor en este edificio mantendrán su actividad desde casa, a través de teletrabajo.

El teniente de alcalde de Recursos Humanos y Salud Laboral, Bernardo Jordano, ha pedido "cautela y prudencia hasta que concluya las pruebas que confirmen o descarten el positivo por Covid-19 en las próximas horas".

En este sentido, recuerda que "el Ayuntamiento ha establecido todos los controles necesarios para la detección y prevención ante posibles positivos, siempre hemos recordado que se han de mantener todas las medidas para evitar contagios de un virus que sigue estando presente".