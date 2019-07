Alba Doblas (IU): "Nosotros no creemos en bajadas masivas de impuestos"

Alba Doblas, viceportavoz de Izquiera Unida (IU), en sala de prensa ha dejado clara cuál es su postura frente frente a la bajada masiva de impuestos anunciada como promesa de campaña por el Partido Popular, y que el pasado 29 de julio anunciaba Salvador Fuentes, teniente de alcalde de Hacienda y Urbanismo (PP), que sería una realidad.

Doblas ha realizado un discurso centrado en los valores constitucionales y en el equilibrio que debe existir entre necesidad y capacidad económica. Ha querido imponer el relato de que la derecha se suele olvidar de dicho equilibrio, por lo que una bajada de impuestos realizada por formaciones de derechas son peligrosas. Alba Doblas ha explicado las razones que le llevan a rechazar la supuesta bajada de impuestos apoyandose en que "seguimos señalando que si esa bajada se produce, va a tener importantes consecuencias para el medio ambiente, importantes consecuencias en la población de Córdoba y que la ruptura del equilibrio solo puede perjudicar a los servicios públicos", refiriendose al equilibrio entre necesidad y capacidad económica, aunque no ha explicado como podría tener un efecto negativo en el medio ambiente.

Desde Izquierda Unida han hecho incapié en la crítica a quienes suponen que afectará esta bajada de impuestos, las grandes fortunas, ya que se temen que "la bajada masiva de impuestos solo beneficie a los más ricos", "a quienes no contribuyen o no quieren contribuir con nada del beneficio que sacan de esta ciudad".

Doblas ha declarado que no creen en las "bajadas masivas de impuestos, no creemos en el BMI, creemos en el SMI", el Salario Mínimo Interprofesional, dejando constante que no son de la opinion que una reducción en los impuestos mejoraria la economía corsdobesa o la haría más competitiva y atractiva para turistas o empresas que se quieran instalar en nuestra ciudad.