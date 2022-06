Jesús Aguirre destaca que el Plan de Verano 2022 prevé "unos 30.000 contratos"

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha destacado este martes en Córdoba que el Plan de Verano 2022 del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para la contratación en periodo estival de profesionales sanitarios para sustituir a los que toman vacaciones y reforzar determinadas zonas con incremento de población veraniega, como la costa, podrá contar este año con "unos 30.000 contratos", entre los 18.000 nuevos que se ofertan y los 12.000 profesionales de refuerzo Covid que fueron renovados en abril.

Así lo ha destacado Aguirre, tras presentar un balance del nuevo programa de citación para la Detección Precoz del Cáncer de Mama, asegurando que, a pesar de que "hay bolsas esquilmadas, como son las de médicos" y que "la de Enfermería también tiene problemas", lo cierto es que, en comparación con otras comunidades autónomas, "Andalucía es de las que mejor está dentro de lo que es la ratio de profesionales" sanitarios por habitante.

En cualquier caso, para asegurar la cobertura máxima, "hemos pedido apoyo a los sindicatos, a los colegios profesionales, a la propia Universidad, y a aquellos estudiantes de Medicina" de último año y "los que no han hecho todavía el MIR, pero que sin embargo ya son médicos y podemos ya empezar a contratarlos, y a aquellos que no están en bolsa, para intentar también tirar de ellos", buscando "cubrir el máximo de plazas". A ello hay que añadir, según ha señalado el consejero de Salud, "la estrategia de Atención Primaria, para que, en caso de que no haya médicos" suficientes para cubrir las vaciones de profesionales sanitarios en este ámbito, pues "al médico que esté se le hace una contratación para la tarde", mediante la fórmula que se denomina "continuidad asistencial, a precio determinado, para intentar entre todos sacar el tema adelante".

La cuestión, según ha argumentado Aguirre, es que "hay que darle vacaciones al personal sanitario", y "el problema serio lo tenemos sobre todo en las zonas de costa, que es donde hay que reforzar el sistema sanitario, más que en las zonas de interior", aunque en éstas también, si son de las que atraen más turismo de interior, o bien de aquellas que precisan dicho refuerzo, según "un estudio de probabilidad de patologías", sin olvidar tampoco la cobertura sanitaria especial que requiere la operación "Paso del Estrecho, que entra también en el Plan de Verano" del SAS.

Para dar cobertura a todo ello, según ha insistido Aguirre, "este año se han llevado a bolsa de contratación 18.000 contratos, a los que se les suman los 12.000 que se han prorrogado de Covid, que como no hay mucha presión a nivel de Covid se están aplicando también al Plan de Verano. En total, es un volumen de unos 30.000 contratos".

En concreto, de los más de 18.000 contratos ofertados, cerca de 1.300 son para profesionales médicos, cerca de 7.700 son para la categoría de enfermería, más de 700 de formación profesional técnico superior, más de 2.800 de formación profesional grado medio, más de 1.300 de personal de gestión, más de 300 profesionales de Mantenimiento y más de 2.700 profesionales de Hostelería, Servicios y Atención Social.

En Córdoba el número de contratos ofertados son 1.354, según ha precisado Aguirre. Además, según ha subrayado, "los 1.511 centros de salud de Andalucía que están en horario de mañana, están abiertos", mientras que "de los 431 que tienen horario de tarde, están abiertos 371. Es decir, el 86 por ciento de todos los centros de salud están abiertos durante la época de verano.

Estamos hablando de que en el mes de julio, el mes de agosto y principios de septiembre están abiertos por la tarde de forma habitual, y por la mañana están todos abiertos". A nivel de Córdoba, según ha indicado, "se mantienen operativos en verano los 112 centros de salud en horario de mañana y, desde la próxima semana, 45 de ellos permanecerán abiertos en horario de tarde, como este en el que estamos, Carlos Castilla del Pino", detallando que en Córdoba capital, "en horario de tarde estarán abiertos por la tarde "Fuensanta, Castilla del Pino y Sector Sur, que es el triángulo que bordea al Reina Sofía, sobre todo para fidelizar a las personas a un centro de salud próximo".