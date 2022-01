IU afirma que "los 185 millones de remanentes" del Ayuntamiento muestran que el Plan de Choque fue un "engaño"

La viceportavoz del grupo de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Alba Doblas, ha considerado que "los 184,6 millones de euros que tiene el equipo de gobierno (PP y Cs) de remanentes de tesorería, la mayor cifra de toda la historia", demuestran que "el Plan de Choque del alcalde fue un engaño y una campaña de marketing perfectamente orquestada".

Tal y como ha indicado IU en una nota, Doblas ha afirmado que dicho plan conlleva "mucha foto, muchos titulares pero gestión cero", pues "no es de recibo y nos parece lamentable la actitud del alcalde" José María Bellido (PP), "que año tras año sigue acumulando récords en cuanto dinero sin ejecutar". Al respecto, Doblas ha señalado que durante 2021 el gobierno local "no ha sido capaz de poner en marcha las herramientas de las que dispone el Consistorio" para que "nadie se quede atrás, para estimular la economía local y generar empleo, en un momento donde es fundamental hacerlo".

"La ciudadanía debe saber que el alcalde, que cuenta con un elenco interminable de altos cargos, tiene guardados en un cajón 185 millones de euros, 58 más que hace un año, y eso mientras hay empresas y familias que no llegan a final de mes", ha lamentado la edil de IU, quien ha añadido que la ciudad de Córdoba, vistas las cifras de tesorería y de ejecución del presupuesto, está "más paralizada que nunca".

"No hay nada nuevo bajo el sol, no hay modelo de ciudad, no se acometen proyectos fundamentales como el centro cívico noroeste, no se lleva a efecto el Plan de Empleo Joven, no se ejecuta la partida total de ayudas al alquiler o de inversiones en los barrios, no llegan las ayudas al comercio ambulante, no se firman convenios con asociaciones y colectivos, no se invierte en la climatización de los colegios y, en definitiva, no se hace nada por mejorar la situación de la ciudadanía cordobesa", ha afirmado Doblas.

PRESUPUESTO DE 2021

Como ejemplo de la "ineficacia y la desidia del alcalde y de su equipo de gobierno", IU ha querido resaltar el año 2021, "donde las empresas y la ciudadanía necesitaba de inversiones para generar empleo y actividad económica", mientras que "el alcalde solo ha ejecutado un pírrico 58 por ciento del presupuesto, que ascendía a 342 millones de euros".

"No son capaces ni de ejecutar aquello que presupuestan, y eso a pesar de contar con un batallón de altos cargos, que suponen anualmente a las arcas municipales un gasto de 2,8 millones de euros", ha comentado Doblas, quien ha exigido al alcalde que "se ponga a trabajar por y para la ciudad" y, sobre todo, "de cara a 2022, que no endeude más a Córdoba con créditos bancarios porque dinero, desgraciadamente y gracias a su nefasta gestión, es lo que le sobra a este Ayuntamiento".