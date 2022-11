El aeropuerto de Córdoba, preparado para albergar vuelos comerciales a falta de la Carta de Aproximación

La semana pasada se inauguró definitivamente el Centro de Exposiciones y Ferias de Córdoba, el más moderno de los 54 que hay en España, puesto que es el último que se ha puesto en marcha. Lo ha hecho nueve años después de que Cajasur cediera su pabellón del Parque Joyero al Ayuntamiento y con grandes expectativas de mejora en el turismo, pues se pretende aumentar el turismo de largas estancias y también dar un impulso al empleo en la ciudad.

Para que todo esto funcione, también debe funcionar la red de transporte a Córdoba. Por ello, la Plataforma Ciudadana 'Aeropuerto de Viajeros YA' ha pedido la apertura del aeropuerto de Córdoba a vuelos comerciales. "Las 4 horas y 40 minutos de trayecto entre Barcelona y Córdoba ya presentan limitaciones por la duración, mientras que un vuelo comercial a Barcelona tardaría 1 hora, mejorando notablemente nuestra capacidad de conexión con la 2ª ciudad más grande del país. Pero, esa conexión no solo nos abre la puerta del turismo de la ciudad condal, disponer de conexión con el aeropuerto de Barcelona nos permite conectarnos con 190 ciudades distintas en más de 50 países. No en vano, está entre los 6 aeropuertos de Europa con mayor tráfico de pasajeros", asegura José María Vázquez Teja, portavoz de la plataforma.

La plataforma ha pedido la publicación de la Carta de Aproximación Instrumental (que está aceptada por el Gobierno pero aún no publicada), un plan de vuelo en el que se determina cómo deben despegar y aterrizar los vuelos comerciales. Sin esta carta, el riesgo humano en estas maniobras es mayor porque dependen mucho más de la destreza del piloto. Esto genera una subida del precio del seguro y hace que los precios no sean competitivos Córdoba para las aerolíneas. Por eso, de momento solo operan aqui vuelos chárter, médicos, escuelas de vuelo y aviones de fumigación y privados, aunque la terminal y la pista tengan capacidad para albergar vuelos más grandes. Sobre la reforma de la terminal que debía estar terminada en octubre, la subdelegación no ha querido hacer declaraciones a COPE por el momento



De momento, las conexiones de larga distancia entre Córdoba y las grandes capitales de España se hace a través del AVE, que conecta la ciudad con Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona y Zaragoza, entre otras.