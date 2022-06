La advertencia de Bill Gates ante la crisis económica que está por llegar

No hay que ser un gurú de la economía para saber que se acerca una crisis, tal vez mucho peor que la que hemos pasado décadas atrás. Cuando parecía que nada podía ser peor que una pandemia, en febrero llegó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y esto está consiguiendo que las economías mundiales se resientan a niveles nunca vistos.

Los precios de los alimentos están por las nubes, el combustible ha superado los dos euros y ya están avisando que podría llegar a los tres durante este verano. Y así podríamos seguir con los precios de la luz o de cualquier cosa que tengamos que pagar en nuestro día a día.









El multimillonario confundaor de Microsoft, Bill Gates, que normalmente es optimista, ha asegurado que la cosa no pinta nada bien. Para Gates "los factores como la guerra de Ucrania y las repercusiones económicas de la pandemia están creando una desaceleración económica en un futuro próximo que va a pasar factura a niveles nunca vistos".

"A la pandemia, en la que los niveles de deuda de los gobiernos ya eran muy altos y ha existían problemas en la cadena de suministro, se le suma una situación más preocupante. Lo más probable es que se acelere los problemas inflacionistas que tienen las economías ricas del mundo, y esto provoque un aumento de los tipos de interés que acabe con una desaceleración económica porque la gente dejará de gastar".





CÓMO PREPARNOS





Según el magnate de los negocios, debemos prepararnos para lo que está por llegar, y para ello debemos tener fondos como para mantener nuestro nivel de vida y los gastos, tanto en la economía familiar como en la empresarial, al menos durante 12 meses. Gates asegura que "siempre tuve que tener cuidado de que no contratáramos a demasiada gente, siempre me preocupaba porque la gente que trabajara para mí era mayor que yo y tenía hijos, y siempre me preocupaba por poder hacer frente a la nómina de todas esas personas".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Según Gates "solo se puede ser optimista a largo plazo si se es lo suficientemente pesimista para sobrevivir a corto plazo. Para poder llevar a cabo esto la gran mayoría de gente lo que hace es ahorrar como un pesimista e invertir como un optimista".

Si cualquiera de nosotros ahorramos es porque pensamos y nos adelantamos a un posible cambio que puede aparecer en nuestras vidas, y lo mejor es tener cierto colfón económico a mano para no vivir al límite. Pero Gates lo que recomienda es "invertir de forma optimista" una vez que se han tenido en cuenta el fondo y los propósitos de cualquier empresa o negocio, algo que en un post de Linkedin contaba que había aprendido de su amigo Warren Buffet.





OTRAS INTERVENCIONES





No es la primera vez que Bill Gates hace ver su punto de vista, como en su momento se pronunció sobre la pandemia de la covid-19 en todo el mundo. De hecho, el magnate centró su atención en luchar contra el coronavirus. En su última intervención en la segunda Cumbre Global de esta dolencia, llevada a cabo en Estados Unidos, Bill Gates advirtió sobre los peligros de la covid aunque también prometió que realizaría una millonaría donación para seguir con la investigación científica. "La pandemia aún no ha terminado. Ese punto me quedó aún más claro esta semana cuando di positivo por covid. La buena noticia es que sabemos cómo prevenir la siguiente", aseguró Gates en su momento. Además, incidió en que gracias a la experiencia adquirida por la emergencia sanitaria el mundo tendría nuevas herramientas para afrontar una nueva pandemia. El magnate también expresó la necesidad de que se crease un grupo de expertos a nivel mundial para analizar futuras amenazas para la humanidad.