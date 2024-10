Adolfo Molina: "Nos acusan de tener una lista de espera a la dependencia de 600 días. En el año 2015 era del doble"

-La Junta ha adjudicado las obras que van a terminar lo que queda de conexión entre los pantanos de La Colada y Sierra Boyera. Ha sido un proceso más arduo de lo habitual, una adjudicación que se ha anunciado en más de una ocasión, pero que se ha ido atascando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los plazos ya a partir de ahora para que empiecen las obras?

-Fue una noticia importante que demuestra algo que dijimos desde el primer momento: si llovía como llovió en Semana Santa, dándonos una tregua a las administraciones, no íbamos a dejar de trabajar. Y la lluvia nos ha pillado con una licitación muy complicada que ya es una realidad y que tiene que solucionar de manera definitiva esa conexión de La Colada con el pantano de Sierra Bollera que se abandonó en el año 2009 por los anteriores gobiernos socialistas y que, una de las consecuencias que ha tenido, es que ha habido 80.000 personas de la zona norte de la provincia de Córdoba todo un año sin agua potable. Y eso que creo que no debe volver a ocurrir.

-Se ha financiado con cuatro millones a la Diputación para potabilizar, en principio, el agua de la Colada -en aquel momento Sierra Boyera estaba seco. ¿Se va a hacer algo con el agua de La Colada, que este verano seguía no siendo potable, ni siquiera apta para el baño, o se van a poner en funcionamiento esas obras, o de momento, mientras llueva y haya agua en Sierra Bollera, se va a mantener la infraestructura hecha, pero sin hacer analítica del agua?

-Bueno, esas obras están ya hechas, las obras de la Diputación, ya está funcionando. Y el otro día comprobamos allí in situ cómo el agua que salía era cristalina y está funcionando el sistema de ultrasonidos para intentar controlar las algas que se producían en La Colada. Y, tengo que decirlo, donde no tenemos competencia, porque esas cuencas hidrográficas no son competencia autonómica, son competencias del Estado. Salimos al auxilio de la administración local y ahora tenemos unos años de margen y el agua, insisto, tiene toda la calidad. Las analíticas se hacen diariamente, tanto en La Colada, como en Sierra Boyera, como en el agua que llega a los municipios.

-Este sábado ha convocado el sindicato Comisiones Obreras una manifestación aquí en Córdoba por las ayudas a la dependencia. Dicen que hay personas que acaban falleciendo por no ser atendidas o que acaban desistiendo de la ayuda. La Junta ha cesado a la jefa de servicio de este ámbito aquí en Córdoba en mitad de la crisis, aunque desde la institución se asegura que se han sacado de la lista a casi 7000 personas, las protestas, aun así, no cesan. ¿Qué hay que hacer?

-Los datos dicen que cuando nosotros llegamos al gobierno había 11.000 cordobeses en lista de espera. De esos 11.000 cordobeses, más de 4.000 los tenían los gobiernos socialistas metidos en un cajón, no contabilizaban. Y ahora mismo hay 7.000 cordobeses que han salido de esa lista de espera. Luego, las cosas creo que están funcionando bien y creo que esto se está haciendo una reforma estructural en un sistema de dependencia que estaba obsoleto, que nunca ha funcionado del todo bien, que lleva 18 años funcionando y en el que nosotros estamos para solucionar los problemas y para que las cosas mejoren. Y eso es lo que estamos haciendo. Y a mí me gustaría decir también que en los peores momentos de la Ley de Dependencia, llegó a haber hasta 20.000 cordobeses en lista de espera. El otro día yo escuchaba que se nos acusaba de 600 días, que era la espera, pero me gustaría recordar que en el año 2015 eran 1275.

-La salud es otro asunto que ha generado grandes movilizaciones. La Semana pasada se hizo una marcha a pie por la sanidad desde el sur de la provincia hasta la capital. Duró varios días, por la falta de médicos en los centros de salud, las listas de espera para pruebas y consultas, etc. No sé si la salud está siendo el palo en las ruedas de la Junta o lo más complicado de resolver.

-A ver, el Sistema Andaluz de Salud es gigantesco. Estamos hablando de un sistema que se lleva un tercio del presupuesto de la Junta de Andalucía.

Por cierto, cifra récord. Nunca había habido tanto dinero en salud como ahora. Digo, para los que dicen que estamos desmantelando el sistema sanitario público, cuando lo que estamos haciendo es meter más dinero que nunca. Siendo muy conscientes de la situación que tenemos y entendiendo las quejas de los ciudadanos, sobre todo en la atención primaria, que creo que es donde tenemos más problemas, yo también tengo que decir que no hay un solo indicador ahora mismo que sea peor que hace seis años cuando llegamos al gobierno.

Hoy se hacen más intervenciones quirúrgicas que antes, 300.000 más que en 2018. Hoy se hacen más consultas externas, un 20 % más. Más pruebas diagnósticas, un 6 % más. Hay menos conciertos con la sanidad privada, pese a lo que dicen algunos. Las infraestructuras, me gustaría recordar, pero estamos hablando solo en la provincia de Córdoba, del nuevo hospital de Palma, del nuevo centro de salud de Alcolea, de Huerta de la Reina, de Avenida de América, el de Montoro.

Los quirófanos del hospital Reina Sofía, del Infanta Margarita, del Valle de los Pedroches, nuevos puntos de urgencia en hospitales como Cabra, como Pozoblanco, como el centro de salud de Baena y Levante. Y mire, en construcción, un edificio, por ejemplo, como el de consultas externas del Materno Infantil. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando ese edificio? Que estamos hablando de promesas olvidadas ya históricas del Partido Socialista. La ampliación del hospital de Montilla. Curiosa manera de desmantelar la sanidad en Montilla, que es lo que dicen estas plataformas...

Nosotros en seis años no podemos resolver la inacción que había en materia sanitaria por anteriores gobiernos, que les recuerdo que recortaron en profesionales, recortaron en salarios, y que eso es lo que teníamos. Y ahora hay, insisto, más presupuesto que antes, mejores condiciones salariales, porque las hay, y más profesionales sanitarios. 1.700 sanitarios más en la provincia que cuando llegamos. Dato mata relato.

-La Junta cerró dos colegios en Las Palmeras alegando falta de alumnos. El Duque de Rivas tendrá un uso educativo, lo va a poner en marcha el Ayuntamiento de Córdoba, mientras que la Junta propuso el Alfonso Churruca como un futuro instituto. No sé si hay avances al respecto, si el proyecto sigue siendo el mismo o hacia dónde va.

-Esto se lleva hablando desde hace también una década en la delegación de educación, no solo por nuestros gobiernos, sino por anteriores gobiernos. Aquí lo que teníamos era tres centros, con unos 60 alumnos entre los tres centros, con 30 profesores entre los tres centros y con un fracaso escolar tremendo, inasumible, creo, por una sociedad ahora mismo moderna. Y ante eso podemos no hacer nada, seguir como estábamos antes, seguir igual o aquí tenemos que intentar dar una esperanza a estos niños, un camino que seguir. Y ahí es donde la apuesta que se hace de educación valiente, sí, concentrar a los niños en un centro donde les ponemos todos los apoyos educativos de necesidades que puedan tener, considerando su situación. Y los tienen, tienen mejores servicios que muchísimos colegios ahora mismo de Córdoba. Otro pasa al ayuntamiento, que es donde tienen esa propuesta de formación profesional. Creo que también acierta el Ayuntamiento porque tenemos que darle una vía al empleo, a esos niños, al futuro.

Y por parte de la Junta estamos trabajando también para un ciclo formativo en el otro centro que sea de FP. Pues bueno, tomar decisiones es también que te critiquen, pero creo que lo que no podíamos permitirnos era seguir de brazos cruzados ante una situación, insisto, de un fracaso escolar inasumible.

-Otro asunto que aún se mantiene en el aire es el de la Cata de Vino. Uno de los motivos para que no se celebrara fue la falta de ayudas a habituales que daban la Junta porque detectó errores en la justificación de las mismas. La documentación la tiene la Junta desde mayo.¿Se ha resuelto ya de cara a tener o a poder tener esa cata en 2025?

-Eso es algo que se ve en los servicios centrales, que son las justificaciones de las subvenciones anteriores. La cata es algo que decide la Denominación de Origen. El formato, la manera de hacerlo. Creo que están en ello y nosotros vamos a seguir desde luego apoyando, igual que hacemos con todo el sector primario de nuestra provincia, que yo no me olvido que es de lo que vivimos, que vivimos de la agricultura, que vivimos de la ganadería, que es lo que marca nuestra forma de ser la provincia de Córdoba. Y desde luego el vino y la denominación de Montilla Moriles va a seguir teniendo los apoyos de la Junta de Andalucía.

-Otra obra que está expensas de licitarse es la de la remodelación de la Ronda Norte. Ha habido varias conversaciones con los vecinos que han retrasado un todo el proceso. ¿En qué ha quedado finalmente? ¿Cuáles son los plazos que hay ahora?

-Creo que lo importante es cerrar el anillo en un proyecto de ciudad donde yo, que también he estado sentado con los vecinos, les he podido pedir eso, que piensen en algo que no es sólo para ellos, sino que es un proyecto para todos los ciudadanos de Córdoba y para los que nos visitan. Un proyecto de ciudad, haciendo una vía amable, no es una autopista, tengo que decirlo, y así se lo hemos dicho a los vecinos. Porque Carlos III tiene más carriles que lo que va a tener la Ronda norte. Se han terminado hace poco las catas arqueológicas y de manera inminente ya comenzará esa primera fase.