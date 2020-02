Acaba en el hospital con fracturas en las piernas tras una colisión entre un patinete eléctrico y una moto

En Córdoba un hombre de 56 años ha resultado herido en la capital cordobesa tras una colisión entre un patinete eléctrico y una moto. El suceso ocurrió sobre las 15.45 horas en el cruce de Llanos del Pretorio con el Vial Norte. El patinete conducido por un menor de 16 años circulaba por el carril bici del Vial Norte, mientras que la motocicleta, conducida por el hombre de 56 años, lo hacía por uno de los carriles de Llanos del Pretorio. Al acercarse ambos a una intersección, el motorista observó que el joven se acercaba a ella y no observaba indicios de que estuviera frenando, temiendo que se cruzara en su camino. Al maniobrar cayó al suelo y su vehículo sobre él, produciéndole tanto quemaduras por rozadura como fractura en una de las piernas por el peso del ciclomotor. A la zona se desplazó los agentes de la Policía Local y los facultativos sanitarios, que evacuaron al varón herido al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, ingresando en la Unidad de Traumatología por fractura de tibia y peroné. La Policía Local abríó la investigación en ese momento, pero hasta que no comparecieron dos testigos que vieron lo sucedido, no pudieron aclarar lo ocurrido.