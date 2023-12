Abandonada por sus padres en la puerta de un convento, su vida ha estado marcada por la soledad

La historia de María Cabrera la podríamos encontrar en un guion cinematográfico, pero sin conocer su veracidad, podríamos pensar que es solo eso, una película. Más lejos de la realidad, hoy se ha sentado en los estudios de COPE para contarnos cómo ha sido su vida y cómo acabó viviendo en la calle solo cuatro días, pero para ella "fue toda una eternidad".

Todo comenzó al nacer, porque "mis padres me abandonaron en un convento de las Adoratrices. Allí vivía con otras muchas niñas, pero con la diferencia de que ellas recibían la visita de sus padres y a mí nadie me venía a ver. Cuando fui creciendo preguntaba a las Hermanas por qué mis padres no me visitaban, y ellas me respondían que mis padres vivían en otro país. Cuando cumplí los 13 años le dije a una de ellas que se dejara de cuentos y que me dijera la verdad, que mis padres no venían porque no me querían".

Duras palabras si nos ponemos en su situación, y vivir a esa edad, el poco amor que recibió, cuando en la infancia, cualquier niño, lo que necesita es eso, amor y más de unos padres. Fue creciendo y cuando cumplió la mayoría de edad, tuvo que salir del convento. A partir de ahí, tuvo que afrontar la soledad del mundo, pero fue luchadora y se buscó la vida. Durante todo ese tiempo, aunque mantuvo una relación con un hombre, nunca llegó a casarse y formar una familia, porque vio en él ciertas cosas que no ha querido contar en antena. Por lo tanto, continúa en el mundo, pero siempre tuvo un deseo, el buscar sus orígenes.

Me robaron mi maleta, donde llevaba además de ropa y diner, la ilusión de encontrar mis orígenes

"Cuando falleció la persona a la que estaba cuidando en Oviedo, decidí bajar a Córdoba, porque la única pista era que mis padres eran o habían vivido en Villaviciosa. Así que me planté con mi maleta en Córdoba, con mis pocos ahorros y con la ilusión de encontrar a la que fue mi familia. Pero la vida me tenía preparada otro palo. Una mujer en la calle, con una maleta, indefensa, ocurrió lo que yo nunca pensé que me ocurriría. Me robaron mi maleta, donde lo tenía todo, mi ropa y mi poco dinero. Pasé cuatro días en la calle, en el mes de septiembre, y han sido los peores cuatro días de mi vida, para mí fue toda una eternidad. Además, pude vivir la indiferencia de las personas que pasaban a mi alrededor, mirándote por encima del hombro y pensando que así quiere estar el que se encuentra sin un techo donde tener cobijo", asegura María.

"En el cuarto día, una mujer se acercó y preguntó qué me ocurría, qué necesitaba, y le expliqué lo sucedido. La mujer muy amablemente llamó a la Policía Local, y cuando se presentaron en el parque donde me encontraba pensaban que está loca, pero nada de eso. Al final me buscaron un hogar y así fue donde llegué a la Casa de Acogida de Cáritas Madre del Redentor. Allí he estado casi dos años, y ha sido en el único sitio donde me he encontrado una familia. Durante este tiempo, he estado ayudando en todo lo que he podido, acompañando a algunos al médico, ayudando en la casa... Además, junto a personas de Cáritas, pude llegar a Villaviciosa para intentar conocer mis orígenes, pero sin suerte. Nadie sabe nada de ellos, solo he podido indagar que tengo unos hermanos, pero nadie vive en el pueblo y nadie sabe dónde se pueden encontrar", explica con tristeza.

Toda una historia de superación y valentía, y lo único que le queda "es entregar el cariño y amor a los demás. Ahora que me encuentro viviendo en la Residencia del Parque Figueroa, allí intento ayudar a los que están a mi alrededor, personas más mayores que yo, y muchas se sienten sola. Hay una señora que me dice que ojalá hubiera tenido una hija como yo. Y yo a veces pienso que ojalá hubiera tenido una madre como ella".

Es la historia de María, que la vida la ha golpeado desde que nació, y para ella nada ha sido fácil, pero aun así vive la vida con esperanza y sobretodo intentando hacer el bien a los demás.