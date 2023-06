4.546 estudiantes en Córdoba se enfrentan en la PEvAU 2023 a nervios y gran incertidumbre

Un año más llega la cita temida para todos esos estudiantes que han decidido buscar su futuro, y para ello deben someterse a la tensión de la PEvAU, antes conocida como Selectividad. En Córdoba 4.546 estudiantes en Córdoba dan este gran paso, y ello conlleva noches en vela, días de mucha tensión y el momento más temido, los tres días donde tendrán que mostrar en el papel en blanco el conocimiento adquirido.

Pero no basta solo con estudiar, la parte psicológica afecta mucho para poder obtener buenos resultados, y con ello la nota deseada para cursar la carrera elegida. En Herrera en COPE hemos hablado con Rocío Aceituno, secretaria del Colegio Oficial de Psicología en la delegación de Córdoba.

La doctora nos ha explicado "ir preparado mentalmente a esta prueba es muy imporante porque el estrés que se siente puede ser algo negativo. Eso depende dedos cosas importantes: primero entender que esta situación me requiere una demanda, con lo cual eso ya me va a poner en alerta dándome la energía y el empuje que necesito para afrontar esa situación; y un segundo componente que es si yo siento o no siento, que tengo capacidad para resolver y hacer frente a esa situación que se me demanda. Si creo que estoy capacitado para ello voy a generar un estrés positivo, pero si no es así ocurrirá todo lo contrario".





ALGUNOS SÍNTOMAS





Los síntomas más comunes en una situación como esta es "sentirse más irritable, más susceptible, mal humor, trabajo para coger el sueño o concentrarse...Incluso algunos estudiantes pueden experimentar mal estar físico y donde pueden aparecer pensamientos negativos o catastrofistas. Será recomendable estar preparados para afrontar las emociones y esos pensamientos desagradables que pueden llegar a nuestra mente esos días. Para ello debemos evitar que se apoderen de nuestra mente".

Puede ayudar aplicar la técnica de autoverbalización positivas, que servirán para dirigir nuestro diálogo interno hacia la calma y la autoconfianza. Se deben fijar no solo en el resultado, también en el proceso hasta llegar aquí. También es positivo centrarse en el aquí y ahora, y no en el futuro. Pero son más las recomendaciones que nos ha dejado la doctora Aceituno.





25 SEDES HABILITADAS





Para la realización de las pruebas se han habilitado un total de 25 sedes repartidas por la provincia de Córdoba. De ellas, siete corresponden a Córdoba Capital: dos en el Aulario Averroes del Campus Rabanales, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Facultad de Ciencias del Trabajo, la Facultad de Medicina y Enfermería (Edificio Sur), Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y el anexo Turismo (Aulario Menéndez Pidal). El resto se distribuyen por la provincia en Aguilar de la Frontera, Baena, Belmez, Cabra, Castro del Río, Fernán Núñez, Hinojosa del Duque, La Carlota, La Rambla, Lucena. Montilla, Montoro, Palma del Río, Posadas, Pozoblanco, Priego de Córdoba, Puente Genil y Rute.

