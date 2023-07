Las elecciones generales han dejado en Córdoba un empate de diputados entre el Partido Popular y el Partido Socialista, a pesar de que el PP ha sumado más votos que el PSOE (37,9% frente al 32,1%). En la provincia, donde se jugaba la entrada al Congreso de seis diputados, populares y socialistas han sacado dos escaños cada uno, seguidos de Vox y Sumar, que se quedan con otro empate a un diputado. Los resultados se extraen del voto de 453.221 cordobeses que han acudido a las urnas entre las nueve de la mañana y las ocho de la tarde, a pesar de los casi 40 grados que ha marcado el termómetro en buena parte de la provincia. Respecto a los anteriores comicios de 2019, la participación en Córdoba ha superado ligeramente el 72% (2,6 puntos por encima de lo que ocurrió hace cuatro años).

La participación en Córdoba lideraba Andalucía durante la primera franja del día, cuando los cordobeses han aprovechado para acercarse al colegio electoral para evitar el sofocón. "Es un fastidio, la verdad. A mí no me influye porque no tenía vacaciones en esta fecha, pero no se trata solo de eso... Es el calor que hace. Aquí Don Pedrito se ha pasado siete pueblos", confiesa una mujer a la entrada del Colegio Colón. Otros han decidido acudir a última hora para apurar las horas de playa: "Vengo de Málaga y he tenido que correr un poco porque he pillado atasco a la salida de Málaga... he tenido que coger el peaje, y mira que no soy amigo de los peajes, pero es que si no, no llegaba", reconoce David.

Dentro de los colegios electorales, el Ayuntamiento había invertido 18.000 euros en la instalación de hasta 80 aparatos portátiles de refrigeración alquilados específicamente para la jornada electoral. A pesar de ello, en colegios como el Aljoxani del barrio de Fátima, donde había instalado uno de estos aparatos, la refrigeración no era suficiente: "Un familiar de mi compañera vocal ha tenido que traer un ventilador porque esto estaba siendo insoportable", remarcaba la presidenta de mesa abanico en mano.

La jornada se ha desarrollado sin incidencias reseñables, a excepción de un caso que está en estudio a través de la Junta Electoral de Zona por, según ha informado la Subdelegación de Gobierno, tres casos de inicio de recuento de votos por correo con anterioridad a las 20:00 horas, dos en el CEIP Fray Albino y uno en el Colegio Cronista Rey Heredia.