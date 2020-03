Los diez consejos que debes tener en cuenta para participar en tu primera carrera de atletismo

Si la Pink Runnnig de Cadena 100, que se celebra el 8 de marzo, es tu primera carrera, aquí tienes unos consejos que te harán afrontar tu reto con más garantías de éxito y con mejores sensaciones. Si ya no eres un rookie y tienes experiencia, tampoco te vendrán mal repasar estas recomendaciones.

Recuerda que las carreras empiezan el día anterior o los días anteriores. El último entrenamiento, como mucho debe ser dos o tres días antes de la prueba, y muy suave. Ya está todo hecho. Intenta descansar, no des grandes paseos, bebe agua durante todo el día y cena temprano y bien la noche anterior. Los hidratos que ingieras serán los que quemes en la carrera. ¿Dormir? Pues como cualquier día, no hacen falta 12 horas de sueño

Mantén tus rutinas, no cambies nada el día de la carrera. Si eres de desayunar poco, pues poco, no te metas un tazón de cereales con yogur porque “lo vas a quemar”. Si sueles desayunar mucho, pues hazlo, pero al menos 1h15 antes de empezar la carrera.

Ropa, ni mucha ni poca, la justa. Cada uno es como es, pero hay que recordar que la temperatura ambiente influye poco cuando empezamos a correr. Mejor pasar un poco de frío en la salida, porque en 10 minutos ya estarás sudando y te sobrará sobra todo. Si Kipchogue, un keniata, eligió Viena para intentar el maratón sub 2h, no sería por el calor.

Estrena zapatillas, ¿por qué no? En cuanto al calzado, se suele decir que no conviene estrenar el día de la carrera, pero siempre hay matices. Si la carrera es de corta distancia, lo más probable es que unas zapatilas nuevas no te provoquen problemas. Y la sensación de correr con zapatillas nuevas es reconfortante. Si estás debutando, ¡dale un capricho a tus pies!

Calienta bien, para salir a buen ritmo y para prevenir lesiones. Algo de trote de tu casa a la salida y un par de esprints pueden ser suficientes. Y antes de empezar, unos saltos en vertical te servirán liberar la tensión y subir las pulsaciones.

Cuidado con la salida, evita caídas y trata de evitar que se produzcan. Colócate en una zona acorde a tus expectativas de marca. No mires al suelo, si se te cae algo no te pares y, no por supuesto te des la vuelta. Si corres en grupo, no forméis barreras impidiendo que os adelanten.

Corre sin música, escucha el sonido ambiente. La megafonía de salida y meta, los ánimos del público, tú respiración… todo forma parte de la carrera. No lleves teléfono y no hagas fotos durante el recorrido, porque podéis acabar ambos en el suelo.

No hagas trampas. Aquí hay que ponerse serio: si somos deportistas, vamos a ser deportivos. Correr sin dorsal, o con un dorsal fotocopiado, o con el nombre de otro; recortar el recorrido o atrochar… Aunque parezca mentira, hay gente que lo hace y muchos presumen de hacerlo. Si ves a alguien con comportamiento antideportivo, no discutas, pero repróchaselo.

Corre a tu ritmo, no te dejes llevar. Controla al principio porque las salidas son engañosas, la sobremotivación y la masa te arrastran y puedes pagarlo al final. Una vez pasados los 3/4 de carrera, sí te ves bien, ve incrementado el ritmo, o no...