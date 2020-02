El cuidado del estado psicosocial en la infancia ayuda a prevenir el sobrepeso y la obesidad indantil

La iniciativa deportiva y educativa Copa COVAP, promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), y la Fundación APE para la Prevención y Erradicación de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), entidad colaboradora en la octava edición de este proyecto, destacan el cuidado del estado emocional y psicosocial en la infancia, junto con hábitos de vida saludables, como un aspecto esencial para prevenir el sobrepeso y la obesidad que sufren en torno a dos millones de niños en España. Este dato corresponde a la prevalencia establecida por el Programa THAO de Salud Infantil que se aplica a la actual población de entre 0 y 14 años (estimada, según el INE, en 6,8 millones).

El estado de ánimo influye en la relación que los menores tienen con la comida. Según el doctor Ignacio Jáuregui, prestigioso psiquiatra y psicólogo, profesor de profesor de Patología Nutricional en la Universidad Pablo de Olavide y patrono de la Fundación APE, “los niños que no están bien integrados en su grupo de iguales, que no manejan adecuadamente sus estados emocionales, como el estrés o la ansiedad, y que socialmente no poseen las habilidades adecuadas encuentran alivio al consumir ciertos alimentos, como los dulces”.

En este sentido, el doctor Jáuregui explica que la combinación entre el estado emocional negativo y la ingesta de productos adictivos “inicia un proceso de ganancia de peso que se vuelve constante en el niño y puede llevarle a no salir para refugiarse en casa, buscando otras diversiones más sedentarias, como el empleo de consolas o móviles, que lo van aislando y merman su autoestima”.

El sobrepeso y la obesidad son dos problemas de salud, definidos como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para el organismo, cuya tendencia va en aumento. De acuerdo con las cifras evolutivas que ofrece la Encuesta Nacional de Salud, ambos han experimentado conjuntamente un incremento del 5% en los últimos treinta años, y esta subida ha sido un poco mayor en las niñas.

“A lo largo de todos estos años múltiples factores han contribuido a este repunte, además de la disposición genética de cada cual: los hábitos dietéticos y físicos, las tecnologías, que han hecho más sedentaria la vida de los menores y, sobre todo, lo que aprenden en casa, ya que son los padres los que pueden enseñar a sus hijos a comer mejor o peor y que realicen ejercicio o no”, añade el prestigioso doctor Ignacio Jáuregui.

La lucha contra la obesidad ha cobrado especial importancia en la segunda sede de la octava Copa COVAP, que ha tenido lugar este domingo en el municipio onubense de La Palma del Condado. Dentro del marco de la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), elaborada por el Ministerio de Sanidad, la erradicación de este problema que afecta especialmente a la infancia es uno de los objetivos de este proyecto deportivo y educativo donde, además de celebrarse partidos en las categorías de fútbol mixto y baloncesto masculino y femenino, un equipo de nutricionistas imparte a los familiares una sesión didáctica sobre alimentación para conocer los mitos y verdades en torno a los alimentos esenciales para una dieta sana y equilibrada que contribuya al correcto desarrollo y rendimiento de sus hijos.

Asimismo, cerca de 400 niños participantes en Huelva de edades comprendidas entre los 10 y 11 años han asistido a formaciones pedagógicas de la mano de una psicóloga experta con objeto de fomentar conductas de respeto y cooperación para evitar situaciones de acoso escolar, donde han recibido las herramientas necesarias para aumentar su autoestima y confianza de cara a mantener un estado emocional óptimo. En este sentido, el doctor Jáuregui aconseja que los niños “aprendan a comer en casa y a tener el hábito de hacer algún deporte que ayude a desarrollar su sentido de la responsabilidad, la integración grupal y las habilidades sociales. Trabajar en la prevención de la obesidad es clave porque una vez establecida su tratamiento es más difícil”.

Y es que, en sus 8 ediciones, la Copa COVAP ha recorrido más de 30 municipios para promover hábitos de vida saludables y luchar contra la obesidad infantil impartiendo sesiones didácticas de la mano de nutricionistas y psicólogos a más de 25.000 niños y a alrededor de 50.000 familiares.

Los equipos Ciudad de Huelva de baloncesto femenino, CB Ciudad de Palos de baloncesto masculino y CDC Nuevo Molino en fútbol mixto han sido los ganadores en sus categorías y representarán a la provincia de Huelva en la fase final, que tendrá lugar en el mes de junio.

Los hábitos saludables, factores principales en la erradicación del sobrepeso y la obesidad

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis de los siete principales factores determinantes de la salud están ligados a la práctica de actividad física y a la alimentación, relación que también se recoge en un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista biomédica ‘Journal of Negative & No Positive Results’, que considera la dieta mediterránea y el ejercicio físico como los cimientos de la vida saludable.

Conforme a las recomendaciones que realiza la Estrategia NAOS en torno a los hábitos saludables, la Copa COVAP ha integrado algunas de ellas en su proyecto educativo dirigido a niños y familiares.

· La distribución de los alimentos en cuatro o cinco comidas y beber de cinco a ocho vasos de agua al día, así como el consumo diario de fruta.

· Hacer ejercicio moderado entre 30 y 60 minutos al día, además de incorporar actividades dinámicas para mejorar la eficacia del corazón y los pulmones, controlar el peso corporal, la tensión arterial y el colesterol.

· Practicar deporte para fortalecer los músculos y huesos. Esto mejora el movimiento y el equilibrio hasta el punto de reducir las lesiones y el riesgo de caídas.

Novedades de la 8ª Copa COVAP para impulsar el respeto en los terrenos de juego

La labor formativa de la Copa COVAP se completa este año con una serie de acciones originales vinculadas al respeto en el campo y en la cancha para recompensar actuaciones que incidan en la consideración hacia el rival o la deportividad. De esta forma, todos los asistentes reciben tarjetas rojas en cada sede con diferentes mensajes concienciadores y también se habilita un espacio donde los familiares de los participantes escuchan comentarios negativos con unos auriculares para sentir la presión que árbitros y jugadores tienen que soportar en ocasiones.

Estas acciones se completan con el Premio ‘Siempre con Respeto’, un trofeo que se otorga a los equipos de fútbol y baloncesto que han tenido un mejor comportamiento durante la jornada deportiva y cuya decisión recae en el equipo arbitral. Los ganadores de este galardón en Huelva han sido el FB Zalamea en fútbol y el PMD Aljaraque en baloncesto debido a su deportividad.