¿Una nueva forma de acoso y un mecanismo de socialización? Las dos caras del 'cibercotilleo'

Si alguna vez ha realizado comentarios evaluativos en redes sociales sobre una tercera persona que no estaba presente en la conversación telemática, quiere decir que ha entrado en el terreno de lo que en la literatura científica se conoce como 'cibercotilleo', un comportamiento que ha aflorado durante las últimas décadas bajo el amparo de las nuevas tecnologías y el uso masivo de internet.

Pero, ¿es esta una conducta inocente e inherente al ser humano o puede llegar a convertirse, especialmente en adolescentes, en la puerta de entrada del acoso virtual? Precisamente, explorar la relación entre el 'cibercotilleo' en internet y el ciberacoso en población juvenil ha sido el objetivo de un nuevo trabajo realizado por el Laboratorio de Estudios sobre Convivencia y Prevención de la Violencia (LAECOVI)de la Universidad de Córdoba, un equipo con una dilatada experiencia en estudios sobre convivencia y prevención de la violencia en edades escolares.

Los resultados de la investigación, publicada en la revista The Spanish Journal of Psychology, en la que han sido encuestadas más de medio millar de personas con edades comprendidas entre los 12 y 17 años, apuntan a una relación directa entre la frecuencia e intensidad de este 'cibercotilleo' y la implicación en la victimización y el acoso virtual. Ahora bien, tal y como destaca la investigadora Cristina García, realizar comentarios en las redes, al menos en la mayoría de los casos, no tiene por qué implicar comportamientos asociados al ciberbullying.

"Mientras que el cibercotilleo en internet es un fenómeno normalizado y una forma de diálogo aparentemente inocente casi innata a las relaciones sociales, la introducción de contenidos denigrantes y ofensivos provoca un desequilibro de poder con consecuencias negativas para una víctima incapaz de defenderse", explica la investigadora.

En esta línea, y según los datos arrojados por la investigación, casi la totalidad de las personas encuestadas tiene conductas asociadas al cibercotilleo, pero solo un 33,8%mostró una implicación alta con este tipo de comportamiento y son los que más riesgo mostraron de estar implicadoen acoso a través de tecnologías digitales. "Es precisamente este grupo de personas al que debemos prestar especial atención, pues es en ellas en donde puede mostrarse esa cara más negativa del cibercotilleo virtual que sí puede desencadenar en bullying", subraya Eva Romera, directora del proyecto de investigación del plan nacional en el que se enmarca este trabajo.





Un 'cibercotilleo' virtual que refuerza las relaciones





Tal y como recogen las conclusiones de la investigación, realizar comentarios en redes sociales puede tener un componente positivo como mecanismo de socialización, algo a lo que ya habían apuntado estudios anteriores del grupo y que ahora se ratifica en este nuevo trabajo. Aunque niveles excesivos de cotilleo virtual suponen un riesgo, en la mayoría de los casos este comportamiento sirve para afianzar lazos sociales dentro del grupo, integrar a sus individuos y promover las relaciones sociales.

Como suele decirse en ciencia, la dosis puede ser el veneno. Por ello, tal y como destaca la investigadora y directora del LAECOVI, Rosario Ortega-Ruiz, las personas encargadas de la educación de los jóvenes a todos los niveles "deben entender cómo funcionan las relaciones entre los escolares en el mundo virtual para poder enseñar competencias sociales y digitales que también respeten el componente moral y trabajar la empatía".

Una tarea especialmente importante en adolescentes, cuya inmensa mayoría, casi un 92% según datos del Instituto Nacional de Estadística, dispone de un teléfono móvil, un compañero inseparable desde el que se construye una parte importante de las relaciones interpersonales.