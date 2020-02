El presidente de IMDECO, Manuel Torrejimeno, afirmó sentirse “triste” por la decisión de María Luisa Gómez, aunque resaltó que “lo primero es Córdoba por encima de todo y Córdoba se merece una buena gestión. El cargo de gerente es de confianza y yo aposté por ella, puede sonar a ultimátum, pero estos puntos son vitales para el buen funcionamiento del Instituto”.

Sobre el correo que destapó ayer ABC y que provocó la salida de la gerente, Torrejimeno explicó que “el correo es fruto de mucho tiempo y me parece surrealista y mal intencionado. El correo recoge cosas que están pendientes y lo único que he buscado es que se solucionen. Desde hace tres meses El Fontanar está sin gerente y yo pedí analizarlo con el comité de empresa”

Cuestionado por las acusaciones de Gómez, expuso que “siempre he apostado por la gerente siempre respetando la norma, sin interese de saltármela. Se me ha acusado de gritar por teléfono. Si tengo que pedir disculpas las pido, pero tengo que velar por el interés de Córdoba”

Ante la petición de dimisión de la oposición argumentó que “es política y no lo he planteado”.

Sobre el partido disputado por la selección española sub21 espetó que “solo hay que rehacer el expediente y aun no se ha hecho”. Abundó Torrejimeno en que “los puntos del personal hay que tratarlos en el comité y cuando no pasa no pasa no pasa”.

El presidente de IMDECO descartó que se emprendan medidas contra la Gerente tras lo ocurrido y no quiso especular sobre quién pudo haber filtrado la carta, aunque reconoció que el plan B insinuado en el documento “se está trabajando ahora”. Torrejimeno entendió que el movimiento es “malintencionado” y que persigue “querer enmiendar, yo no quería hacerlo solo reasignar y reorganizar el personal. Nosotros trabajamos en equipo de gobierno y se requirió desde el IMDECO a una persona de Hacienda para consultar los problemas, porque cuanta mas ayuda mejor”.

El político de Ciudadanos especificó que le han llamado desde su aliado en el gobierno PP para expresar su apoyo y que desde que saltara la noticia ha permanecido en contacto con el alcalde José María Bellido.