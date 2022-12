Un rabo de toro de cinco estrellas desde el corazón de Córdoba

Esta semana hemos querido visitar uno de los hoteles con más encanto en la capital cordobesa, por toda la historia que én el contramos. Se trata del Hospes Palacio del Bailío, donde su chef, Javi Moreno, nos ha abierto las puertas de su cocina donde nos ha presentado a todo su equipo y nos ha puesto al día de qué cocina es la que a él realmente le gusta.

Moreno nos ha explicado que "la cocina que me gusta viene del pasado y es muy experimental. Después de probarlos y también conocer cómo podemos unirlos al producto local, aplicamos diferentes técnicas para conocer cómo se desenvuelven de manera conjunta. De esta manera hemos conseguido el equilibrio perfecto y que nos pide los clientes que se alojan en nuestro hotel".









Si te preguntas qué carta puedes encontrar en el Hostel Hospes Palacio del Bailío, podemos contarte que esta temporada ha cambiado un poco con respecto a otras, como nos ha contado Javi Moreno. "Aunque ahora nos centramos en los platos típicos de Córdoba, le damos un toque distinto con el objetivo de el cliente quiera repetir en otro momento".

Todos los productos que encontramos a la hora de preparar un plato son muy amplio. Como dice Moreno "la despensa que tenemos es muy amplia, siempre hay productos que se parecen a otros, pero tenemos que encontrar esos matices que están por descubrir, algo que nos obliga a estar siempre formándonos, reinventándonos y experimentando día a día".









Son muchos los turistas que se alojan en un hotel, por lo que siempre hay anécdotas que contar. "Un día una mujer estuvo alojada en nuestro hotel y probó el menú degustación. Quedó tan encantada que cuando volvió a su país, Irlanda, se puso en contacto de nuevo con nosotros para organizar una ruta con sus amigos. Desde Irlanda llegaron 18 personas para pasar unos días en Córdoba y probar la experiencia de nuestro menú. La orden por parte de ella fue clara, que diera rienda suelta a mi imaginación. De esta manera da gusto trabajar y sobre todo sorprender". "También me he encontrado con clientes que son alérgicos al algún tipo de agua o incluso a la propia sal. Son situaciones que no te sueles encontrar en un restaurante habitual".





Javi Moreno y su equipo de cocina





En el Hostel Hospes Palacio del Bailío se suelen celebrar durante el año distintas jornadas gastronómicas, algo que es interesante aprovechar. "Solemos programar jornadas de cocina japonesa, de cocina al revés, a ciegas..., son experiencias únicas. Y luego tenemos el menú degustación con una carta muy amable con platos muy equilibrados entre ellos", asegura Javi Moreno.





CÓMO HACER UN BUEN RABO DE TORO





Aquí puedes escuchar paso a paso cómo Javi Moreno prepara un rabo de toro, pero de cinco estrellas.





Audio Javi Moreno nos explica cómo prepara el rabo de toro