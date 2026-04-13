AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Mediterráneo - Temporada 13 Episodio 27

Los alumnos del CEIP Mediterráneo de Córdoba han cambiado por un día las aulas por un estudio de radio. En el marco del proyecto ‘Escuela de Radio-COPE’, los estudiantes han visitado las instalaciones de la emisora para conocer de primera mano cómo funciona un medio de comunicación y cuál es el trabajo diario de sus profesionales.

La visita ha culminado con la grabación de su propio programa, un completo magacín de actualidad cuyo guion han trabajado previamente en clase. Los jóvenes periodistas han abordado una gran variedad de temas, desde la actualidad local y el tráfico hasta la cultura, el deporte y la acción social, demostrando su curiosidad y compromiso con el entorno.

Análisis de la actualidad y los nuevos medios

En su análisis de la actualidad, los alumnos han puesto el foco en la desinformación y las fake news. A través de la voz de la alumna Martina, han explorado cómo el clickbait y el sensacionalismo buscan captar la atención con titulares llamativos y a menudo falsos, haciendo un llamamiento a la audiencia para "buscar verdad, no sensacionalismo" y contrastar la información con medios profesionales.

La actualidad más cercana también ha tenido su espacio. Los estudiantes han informado sobre las recientes medidas del ayuntamiento en la zona del parque de Flamingo, donde se ha comenzado a multar a los dueños de mascotas que no recogen sus excrementos. Han destacado que, para identificar a los infractores, "se está haciendo estudios de ADN para identificar al perro en cuestión y sancionar a su amo".

El pulso social y solidario de Córdoba

La solidaridad ha sido uno de los ejes del programa. Los alumnos han relatado la historia de cinco vecinos de Pedro Abad quienes, tras ganar el premio máximo de la lotería, han donado parte del dinero a la lucha contra el cáncer infantil y a reformar las casas de familias necesitadas de la localidad.

Otro de los temas sociales tratados ha sido la vuelta a casa de los vecinos de las barriadas cercanas al aeropuerto, evacuados por las lluvias torrenciales. Érika, una de las afectadas, ha expresado su alivio en el programa: "Estamos felices por poder volver a nuestros hogares tras esta pesadilla". También han agradecido la labor de las instituciones que han hecho posible el regreso.

El compromiso social ha llegado junto a la Fundación Kutxabank con la campaña de recogida de ropa usada de Cáritas Diocesana de Córdoba y Solemccor. Salvador García, de Solemccor, ha explicado la importancia del reciclaje textil: "Con este simple gesto damos a tu ropa el mejor uso posible y evitamos que el 100% de la misma vaya a un vertedero", ha señalado, destacando que el proyecto crea empleo para personas en riesgo de exclusión social.

Educación, cultura y deporte en las ondas

El magacín ha incluido una sección sobre el proyecto ‘Córdoba, Ciudad Educadora’, impulsado por la Delegación de Educación del Ayuntamiento. Los alumnos han explicado cómo la ciudad se convierte en "un aula al aire libre" a través de programas como ‘Conoce tu ciudad’, que les permitirá próximamente visitar la Mezquita-Catedral.

La educación fuera del aula ha sido también el tema central de la entrevista con su profesor, Rafael Delgado. El maestro ha resaltado la importancia del conocimiento del medio y ha afirmado que lo que más valoran los alumnos de estas experiencias es "la convivencia del grupo fuera de las cuatro paredes del aula y disfrutar de la cultura de nuestra ciudad de manera cercana, vivencial y práctica".

La agenda cultural ha repasado el ciclo de flamenco en vivo en las tabernas de la ciudad y las exposiciones disponibles, como la de Gervasio Sánchez en el Centro Rafael Botí. En el ámbito deportivo, los jóvenes locutores han celebrado la última victoria del Córdoba CF, analizado el proyecto de ascenso del Coto Córdoba Club de Baloncesto y felicitado a Gabriel Cabello por su tercer puesto en el campeonato de ajedrez del colegio

Finalmente, los estudiantes del CEIP Mediterráneo han compartido proyectos propios del centro, como una feria de la ciencia que homenajeaba a mujeres científicas, y han contado con la intervención de la enfermera escolar, Carmen María Rodríguez, quien ha explicado la importancia de su figura en las campañas de vacunación en los colegios.