AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Mediterráneo 5º C - Temporada 13 Episodio 28

Córdoba se consolida como un referente de innovación social y educativa. La ciudad no solo se prepara para su vibrante Mayo Cordobés, con eventos como la Batalla de las Flores y la Feria del Libro, sino que profundiza en su compromiso como Ciudad Educadora, un modelo donde el aprendizaje trasciende las aulas para integrarse en cada rincón de la vida urbana. Paralelamente, florecen iniciativas de economía circular y solidaridad, como la campaña de recogida de ropa usada liderada por Cáritas y Solemccor, que demuestra el fuerte tejido social de la capital.

El aprendizaje sale a la calle

El concepto de Ciudad Educadora parte de una premisa fundamental: la educación es una responsabilidad compartida que involucra a toda la comunidad. En Córdoba, esta filosofía se materializa a través de programas como Conoce tu ciudad, impulsado por la delegación de educación del Ayuntamiento. Estos programas convierten los espacios públicos, centros deportivos y el entorno natural en herramientas pedagógicas para "aprender a cuidar de los demás y del planeta".

Mari Sierra, maestra de estos alumnos, subraya la importancia de esta visión. Aunque es especialista en inglés, asegura que lo que más le apasiona es "descubrir e investigar con los alumnos el mundo que nos rodea, fomentando la igualdad y el respeto". Defiende la necesidad de "trabajar desde la inclusión creando escenarios de aprendizaje donde todo el mundo tenga su lugar", una labor que se ve reforzada por las actividades fuera del centro.

Fuera de clase, aprendéis a ser personas, a convivir, a respetar y entender a los demás"

La maestra destaca que es fuera del aula donde los niños y jóvenes aprenden a ser personas. "Fuera de clase, aprendéis a ser personas, a convivir, a respetar y entender a los demás, y cómo no, a cuidar del medio ambiente", explica. Considera que los programas municipales son "el complemento ideal" a la enseñanza reglada, ya que acercan a los estudiantes "al entorno y cultura de nuestra provincia" y les dan la oportunidad de "ser protagonistas de experiencias increíbles".

Este enfoque educativo se refleja en eventos como la carrera escolar por la paz y la convivencia, una manifestación contra el acoso escolar que reúne a colegios e institutos en el entorno de la Mezquita-Catedral. Asimismo, la Semana del Libro en los colegios incluye actividades como el hermanamiento lector, un museo con figuras de Playmobil sobre literatura o un patio de los escritores, que evidencian cómo la cultura y los valores se integran de forma práctica en la formación de los más jóvenes.

Una segunda vida para la ropa: empleo y sostenibilidad

En paralelo al impulso educativo, y junto a la Fundación Kutxabank, Córdoba muestra su cara más solidaria con la campaña de recogida de ropa usada de Cáritas Diocesana de Córdoba y la empresa Solemccor. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Moda-re, un programa de ámbito nacional que gestiona la recogida, reutilización y reciclaje del residuo textil bajo un modelo de economía circular. El objetivo es doble: cuidar el medio ambiente y generar empleo para personas en situación de vulnerabilidad.

Salvador García

Salvador García, de Solemccor, explica que el proyecto se sustenta en un sistema eficiente y sostenible. "Nos basamos en un modelo de economía circular que genera empleo social y que gestiona procesos eficientes para la recuperación y reciclaje textil", detalla. La ropa y textiles recogidos en los 178 contenedores distribuidos por Córdoba y su provincia se procesan en una de las cuatro plantas de reciclaje que el proyecto tiene en España.

En estas plantas, las prendas se clasifican meticulosamente. La ropa en buen estado se prepara para ser reutilizada, poniéndola a la venta en las tiendas de Moda-re o entregándola a familias que la necesitan. Los artículos gastados se transforman para extraer materiales y, finalmente, solo una pequeña parte se descarta como residuo. Este modelo cuenta con el respaldo de entidades como la Fundación Kutxabank, que apoyan proyectos de alto impacto social y sostenible.

La campaña hace un llamamiento a la ciudadanía a participar activamente. Donar la ropa que ya no se usa en los puntos habilitados es un gesto sencillo que "colabora con las familias que están pasando momentos difíciles y da una segunda vida a tu ropa". Los puntos de recogida incluyen la sede de Cáritas en la calle Pérez de Castro, 4, la Casa de Acogida Madre de Redentor y las instalaciones de Solemccor en TecnoCórdoba, además de los contenedores en los puntos limpios.

Bienestar integral en la comunidad educativa

El enfoque integral de la ciudad hacia el bienestar de sus jóvenes se completa con figuras como la enfermera escolar. Carmen María Rodríguez, enfermera del Centro Levante Sur, recuerda la importancia de la salud emocional para el desarrollo de los alumnos. "Conocer, comprender y saber manejar las emociones ayuda a estar mejor y tener relaciones más sanas", afirma, concluyendo que el bienestar de los estudiantes es una prioridad para la comunidad.