Yaros Teslovych,del Miralbaida:“Mi hermano está luchando con orgullo en Kyiv para que no invadan nuestro país"

Yaroslav Teslovych es jugador del Cadete A del Miralbaida. Tiene quince años y llegó a España en 2014 con su padre -militar retirado ucraniano- y su madre -nacida en Rusia. “Sí, mi madre nació en Rusia, lo que pasa es que mi madre tiene la nacionalidad ucraniana también y también está del lado de Ucrania”, cuenta al ser preguntado sobre esa coyuntura que podría generar momentos tensos ante la situación entre ambos Estados.

En el partido que el Miralbaida disputó ante el Salvador Allende (4-1 ganaron los rojiblancos) ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con la bandera bicolor azul y amarilla que representa a Ucrania. Yaroslav -Yaros para sus compañeros- confiesa que “fue muy emocionante el acto. Moralmente fue un gran apoyo”.

Habiendo sido su padre militar “en sus años jóvenes”, Yaros conoce de primera mano lo que está sucediendo en su país “es bastante complicada la situación. Estoy viendo cómo están dejando aquello y es un horror”. Además, y es lo que más inquieta al joven ucraniano, “mi hermano está en el frente. En Kyïv. Hemos podido hablar con él esta mañana mientras se dirigía ahora allí. La intención de Putin es asediar la capital y él está luchando allí para que no invadan nuestro país con orgullo y con garra. Él estuvo como militar cuatro años”.

Hoy nuestro Cadete A ha disputado su partido frente a @Allende1994 con un resultado final de 4-1.



Ambos equipos saltaron al verde con una bandera ucraniana en apoyo a nuestro jugador Yaroslav y en contra de la guerra. pic.twitter.com/HHYyF7w1aL — CD Miralbaida (@CDMiralbaida) March 2, 2022

El ambiente, como es lógico, en su hogar es de extrema tensión: “Mis padres me trasladan mucha preocupación. Dolores de cabeza y demás. Es una guerra al fin y al cabo y siempre se pasa mal. Mueren personas inocentes por culpa de personas que no deberían estar al mando de un país. Ya sabía cuando empezó la tensión que Putin no iba a parar. Lo tenía asimilado, pero esto está siendo bastante fuerte”.

Y en mitad de esos largos y duros días de incertidumbre, el deporte: “El fútbol es un remedio que tengo yo. Es un estilo de vida y una pasión y desde siempre me ha salvado de los problemas que he tenido”. El baloncesto también le sirvió el pasado jueves para acercarse a su país con la ovación que Vista Alegre le dedicó a la selección ucraniana que jugó como pudo ante la española: “Fue emocionante, la verdad. Precioso”.

Preguntamos a Yaroslav por la situación real del conflicto. ¿Es tal cual se ve constantemente en los medios? “hay cosas que no se me permiten decir sobre eso, porque es información confidencial que me transmite mi hermano. Todo lo que está saliendo en la tele es verdad. Los muertos y los edificios destruidos… no sin ningún montaje. Es la realidad”. La terrible y triste realidad de Yaroslav Teslovych y de todos los ucranianos (y muchos rusos) en estos momentos.