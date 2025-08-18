Vilarrasa: "El línea me dijo que había agarrón y que no me deja avanzar, pero que la fuerza no era suficiente para pitar penalti"
El lateral zurdo del Córdoba habla en COPE de la acción más polémica del choque ante el Sporting y de su estreno como titular: "Iván Ania ya me dijo que si me veía bien esta semana ya confiaría en mí"
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
El catalán Ignasi Vilarrasa debutó en el Córdoba como titular en El Molinón en un encuentro con sabor amargo por una derrota en la que dos errores puntuales castigaron en exceso al conjunto cordobesista. Vilarrasa fue protagonista de una de las acciones polémicas del choque cuando fue agarrado dentro del área asturiana por Nacho Martín. Tras el choque explicó sus sensaciones en COPE.
"La «dana del fuego» nos ha vuelto a poner a prueba y, desgraciadamente, nos falta una visión de Estado ante los desastres"
Rubén Corral Castellanos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h