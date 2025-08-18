COPE
Vilarrasa: "El línea me dijo que había agarrón y que no me deja avanzar, pero que la fuerza no era suficiente para pitar penalti"

El lateral zurdo del Córdoba habla en COPE de la acción más polémica del choque ante el Sporting y de su estreno como titular: "Iván Ania ya me dijo que si me veía bien esta semana ya confiaría en mí"

Vilarrasa en zona mixta de El Molinón
Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

El catalán Ignasi Vilarrasa debutó en el Córdoba como titular en El Molinón en un encuentro con sabor amargo por una derrota en la que dos errores puntuales castigaron en exceso al conjunto cordobesista. Vilarrasa fue protagonista de una de las acciones polémicas del choque cuando fue agarrado dentro del área asturiana por Nacho Martín. Tras el choque explicó sus sensaciones en COPE.

