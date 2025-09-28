COPE
Videocrónica del Real Sociedad B 1- Córdoba CF 1: Punto más agrio que dulce

El equipo blanquiverde perpetra una primera parte horrorosa y mejora con los cambios en la segunda hasta lograr empatar merced a un tanto de Dalisson, el mejor del encuentro

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

