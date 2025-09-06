COPE
Podcasts
Deportes Córdoba
Deportes Córdoba

Videocrónica del Córdoba CF 2- CD Castellón 1: Casta para remontar

Un cambio radical de actitud y de intención tras el descanso permite a los blanquiverdes corregir el rumbo de un encuentro que se oscureció pronto por una muy mala primera mitad

Videocrónica del Córdoba 2- Castellón 1
00:00

Videocrónica del Córdoba 2- Castellón 1

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 5 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking