Videocrónica del Córdoba 1- Las Palmas 3: Baño de realidad
Mal estreno como local del equipo blanquiverde en la 25-26, en un choque en el que volvió a cometer errores defensivos y no tuvo ninguna capacidad de reacción ante un rival muy superior
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
"¿Aguantará Pedro Sánchez dos años más sin convocar elecciones, a pesar de la que está cayendo?"
Ángel Expósito
Lo último
#ElSoufflé (25-08-2025)
1 min
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h