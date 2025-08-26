COPE
Videocrónica del Córdoba 1- Las Palmas 3: Baño de realidad

Mal estreno como local del equipo blanquiverde en la 25-26, en un choque en el que volvió a cometer errores defensivos y no tuvo ninguna capacidad de reacción ante un rival muy superior

Videocrónica del Córdoba 1-Las Palmas 3
Videocrónica del Córdoba 1-Las Palmas 3

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

