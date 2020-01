Valenzuela a advierte: "si en quince o veinte días no tengo medios, me voy"

Siguen sin llegar los anhelados refuerzos que mejoren la plantilla del Córdoba CF. Piovaccari es el principal objetivo de la dirección deportiva cordobesista, pero el italiano prefiere esperar hasta que se aclare su situación contractual en el Rayo y se descarten sus opciones de seguir jugando en Segunda. Mientras tanto, el lunes en el canal Telecable de Utrera, el asesor deportivo del Consejo, Miguel Valenzuela, realizó unas sorprendentes manifestaciones dibujando la complicada situación de la entidad antes de la llegada de Infinity y advirtiendo de que si en 15 o 21 días no tiene medios se volverá a Sevilla. Valenzuela expuso que “al Córdoba lo ha comprado un fondo de inversión de Baréin y lo que quieren es poner profesionales a cargo de cada uno de los departamentos para que gestionen un club que está con una situación pésima a todos los niveles. Y en el tema de fútbol la persona elegida soy yo. Lo primero que he hecho es asentarme y llevar a dos compañeros, Juanito, que lleva toda la parcela del primer equipo junto a Alfonso Serrano, que está allí, y David Ortega, un excelente profesional con grandes conocimientos”. Eso sí, advirtió que “me he llevado un buen equipo de trabajo y vendrá más gente, porque para crecer hace falta gente muy cualificada. Pero necesito medios. Si yo a muy corto plazo, 15, 20 o 21 días, no tengo medios me volveré a mi casa en Sevilla a seguir disfrutando de mi clínica y de mi trabajo”.

En Tercera División, Salerm anunció ayer que el atacante Moussa Camara no recalará finalmente en el club pontanés debido a un grave problema personal. Los rojinegros tendrán que buscar un recambio para Maero, que se marchó al Ciudad de Lucena.

En fútbol sala, Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha abierto el plazo de adquisición de entradas para el partido del domingo a las 13.00 horas ante Valdepeñas. Las localidades podrán adquirirse, hasta que se agoten, en la sede del club (calle José María Martorell, 30) desde hoy y hasta el viernes de 17.30 a 20.30 horas. Viña Albalí Valdepeñas llegará a Vista Alegre en la tercera plaza de la tabla a solo seis puntos del líder, Movistar Inter. Precisamente los madrileños endosaron un contudente 7-1 al equipo entrenado por Maca el pasado fin de semana.