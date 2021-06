El último jugador en conocer la Primera con el Córdoba podría volver a encontrarse con el club en cuarta

El Córdoba estará la próxima temporada en Segunda RFEF, la cuarta categoría nacional. Aunque parezca lejano, hace apenas seis años se despedía en Éibar de la Primera (derrota 3-0). Fue un 23 de mayo de 2015 que para la mayoría de los futbolistas y aficionados resultó entre intrascendente y amargo, pero que para dos jugadores -Bijimine y Sergio Garcia- quedó marcado a fuego por haber supuesto su estreno como jugadores de élites. Curiosamente ninguno de los dos ha podido volver a disfrutar de un solo minuto en Primera, pero mientras que la carrera del congoleño se movió entre Segunda y Segunda B -Córdoba, Logroñés, Sanse o Algeciras- el caso del atacante Sergio García resulta singular. Porque el roteño, tras debutar con el Córdoba en Primera con 18 años y tras apenas haber jugado tres encuentros con el B por estar en edad juvenil, no ha vuelto ni siquiera a gozar de oportunidades en Segunda B. Espeleño, Loja, Torredonjimeno y Antequera han sido los destinos de este extremo zurdo que, paradójicamente y tras el ascenso de los antequeranos, podría reencontrarse con el Córdoba seis años después tres peldaños por debajo de cuando lo abandonó.

García compartió en COPE su alegría por el ascenso: “Este domingo tuvimos la suerte de subir a Segunda RFEF con el Antequera -victoria 1-0 al Malagueño con un gol del cordobés Antonio Crespo- y estoy muy orgulloso” y recordó con ternura ese estreno con el Córdoba: “Fueron momentos muy buenos para mí. En el primer equipo estaban mal porque habían bajado, pero yo me estaba encontrando bien. Tenía 18 años recién cumplidos y entrenaba con el primer equipo y con mis primeros minutos con el B. Fue una experiencia muy bonita y tengo unos recuerdos muy bonitos de haber debutado en Primera”.

La noticia, allá por 2015, la asumió con naturalidad: “Estábamos entrenando con el primer equipo porque había dos o tres lesionados. José Antonio Romero me comunicó que yo iba a viajar a Éibar, pero no sabía si iba a darme minutos en función de las circunstancias del equipo. Al final me sacó y estoy muy agradecido”.

Luego, de toda esa experiencia, se queda con lo bueno, más allá del 3-0 con el que se cerró la sonrojante temporada: “Recuerdo montarme en el autobús, fue la sensación de viajar con un equipo profesional. Recuerdo que a Fran Serrano le dijeron que iba a ser titular. Estuve en la habitación con Fede Vico que se portó muy bien conmigo y me dio muchos consejos. Estuve muy integrado. Todo el mundo apoyándome y con buenas palabras. Todo lo que tengo son buenas palabras para todos. Fue inolvidable”.

Fue un partido intrascendente para el Córdoba, pero en el que el Eibar se jugaba no bajar. Bajó esa tarde, pero luego fue repescado por el descenso administrativo del Elche. García, que lució el dorsal número 40 y que puede presumir de ser el último futbolista en estrenarse de blanquiverde hasta la fecha (12 minutos tuvo), evoca esos momentos: “El campo estaba muy lleno, el Eibar jugándose la vida… estás en Primera División. Todo el mundo apretándote… Nada más que viendo a los jugadores cómo lo hacían te quedabas sorprendido y deseas poder disfrutar de eso muchos años”.

Sin embargo, “por unas cosas u otras”, el fútbol no ha tratado bien a García , que no ha regresado ni siquiera a Segunda B: “No me ha devuelto lo que le he dado. Estuve dos años en el Espeleño con Rafa Navarro, pasé por Loja, Torredonjimeno y luego Antequera”.

Al menos este año podría -si sigue en Antequera, que es su voluntad- volver a pisar El Arcángel, aunque sea tres categorías más debajo de lo que lo conoció: “Lo que menos te esperas es que el equipo de tu ciudad caiga a la cuarta categoría, las cosas como son. Ojalá el Córdoba estuviera en Primera o Segunda siempre. Para mí es una alegría, porque me voy a enfrentar al equipo de mi ciudad”.

“Ojalá salga bien para los dos equipos”, resume sin un ápice de resentimiento con el extraño guiño que el destino le ha deparado.

