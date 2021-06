El triatleta cordobés Miguel Ángel Roldán culmina su “Urriela, escalada de Vida” y grita contra la ELA

Miguel Ángel Roldán es un triatleta de Fernán Núñez que hasta 2018 practicaba su deporte con normalidad y que llevaba una vida como cualquier otro profesor padre de familia apasionado por la actividad física. Sin embargo, en mayo de ese año 2018 le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad cruel y degenerativa que, por desgracia, todavía no tiene cura y que acaba con la vida de mil personas en España cada año.

La historia de Miguel Ángel es la de un luchador. Alguien que no se resigna a su suerte. Tras asumir su mal con una entereza encomiable decidió sacarle la lengua. Tal cual. Así nació la Fundación Saca la lengua a la ELA, destinada a recaudar fondos para luchar contra la enfermedad que poco a poco le va incapacitando más y más y, de paso, darle visibilidad.

Este es el enlace donde podréis seguir "urriELA Escalada de Vida" en DIRECTO el Lunes 31 desde las 11:30 h

+ INVESTIGACIÓN

Con esa intención, visibilizar la Escelerosis Lateral Amiotrófica y demandar más fondos para luchar contra ella, nació la iniciativa"Urriela escalada de Vida" dentro del proyecto: 'Los 5 Gritos contra la ELA' , que consiste en cinco expediciones diferentes en las que cuatro personas con la enfermedad (las otras son Pablo Olmos, Jaime Lafita e Itziar Pérez) se enfrentarían, cada una según sus posibilidades, a ese tipo de grandes retos

Miguel Ángel se convirtió ayer en la primera persona con ELA en subir alNaranjo de Bulmes. Su grito al hollar la cima fue el grito de todos los que, como él, lo están pasando mal. Un ejemplo que ha encontrado eco incluso en el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el autonómico, Juanma Moreno. Ambos respaldaron la iniciativa con sendos mensajes de twitter.

Este es el grito de esperanza que ha dado hoy el cordobés Miguel Ángel Roldán en lo más alto del Naranjo de Bulnes para dar visibilidad a la ELA. Eres ejemplo de superación, @sacalenguaELA! A todas las administraciones nos queda para estar a la altura. Sigamos avanzando. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 31, 2021

Miguel Ángel Roldán nos dará mañana una lección. Escalará el Picu Urriellu para visibilizar la situación de quienes, como él, conviven con la ELA. Un sistema sanitario público robusto es la mejor garantía para combatir la enfermedad.

¡Todo mi apoyo en este reto, Miguel Ángel!



— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 30, 2021

Esta iniciativa está promovida por la Fundación Luzón, se puede seguir en directo a través de la web urriela escalada de vida y el lado solidario del reto pasa por una web (https://evento.ffluzon.org/) y un bizum (01159) habilitados para realizar donaciones.

Roldán es un deportista y ha sido el deporte el que le ha dado fuerzas para afrontar su mal. Esa energía positiva sorprende a quien visita sus redes sociales: “Intento llevar el prisma que impera en mi casa. Ver el vaso medio lleno, aunque también a veces se me vacía ese vaso. Todos pasamos por esos momentos. Me apoyo en mi gente. Una mujer maravillosa y un motivo muy grande que se llama Eduardo, que tiene 6 años y por él tengo que dar el cien por cien diario. En el fondo es lo que intento transmitir a las personas, que valoren lo que hacen. Un simple paseo en bicicleta para mí ya queda muy lejos, pero soy feliz cuando veo que mi hijo se monta en bici con su madre o pasea con su tío, porque sé que es lo mejor para él. Se trata de que la gente valore cada cosa que hace en su vida, no es dar pena. No nos vamos a lamentar”.

