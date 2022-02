"Tienes vergüenza de no estar ahora en tu país, pero hay que mantenerse fuerte no solo en el campo de batalla"

Mientras la selección ucraniana debía estar entrenando en Vista Alegre cara al partido de este jueves (20:45) ante España, una panadera preguntaba a un antipático empleado del Palacio de Deportes sobre si podía aparcar gratis en un parking cercano. La guerra que nació por el Donbás quedaba lejos de Córdoba. O no tanto.

El combinado ucraniano suspendió el entrenamiento previsto para esta mañana y la tensión se ha mantenido durante todo el día. Nada más confirmarse que no se ejercitarían por el arranque del conflicto bélico en su país, el Delegado de la expedición ucraniana, Andrei Lebedev, transmitía a los medios la intención de los convocados de jugar, a pesar del estrés y la preocupación por la situación de sus familiares.

Los medios se dedicaron desde ese momento a montar guardia a las puertas del Hotel Center, donde de vez en cuando se veía salir con poco ánimo a miembros de la expedición más pendientes de sus móviles que de sus piernas. Una pareja de aficionados que acompañaban a su selección daba vueltas sin rumbo por los alrededores. No querían hablar ante las cámaras. Sí lo hizo Vladislav Dunaienko, un periodista del Tribuna.com protegido simbólicamente por la bicolor de su país. Con un tono moderado, expuso que “muchos aviones, tanques y soldados desde todas partes de Ucrania. Ha habido muchas provocaciones en muchas ciudades de Ucrania y ahora han empezado los ataques a civiles. No es una sorpresa para nosotros. Putin y su ejército estaba preparándose para atacarnos”.

“La verdad está de nuestro lado”, dijo con contundencia. “Voy para casa, aunque el espacio aéreo ucraniano está cerrado intentaré ir desde Madrid hasta Polonia intentaré llegar a casa para estar con mis padres”, espetó antes de reflexionar sobre la importancia e irrelevancia del partido a partes iguales: “Tienes vergüenza de estar aquí y no en tu país. Una guerra en el siglo XXI no es normal. Zelenski dijo que tenemos que estar calmados y en casa. Espero que esta tarde nuestros jugadores muestren nuestra posición y ganemos o no… hagan que nuestro país esté orgulloso de ellos. Es importante mantenerse fuerte no solo en el campo de batalla, sino en política, economía, deporte… Y la pista es otro lugar para mostrar tu posición”.

Poco después, en la rueda de prensa prevista de antemano, el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, manifestó su solidaridad con el pueblo y el equipo ucraniano, pero se reafirmó en la idea de que el partido se jugaría. Finalmente, una de las estrellas ucranianas, Lypovyy, contó a los medios que aunque su ánimo es no jugar, se sentían obligados a hacerlo por la FIBA.

Se espera que en Vista Alegre se produzca alguna reivindicación de la selección ucraniana que, en estos momentos, no sabe cómo ni cuándo podrá regresar a su país para estar con sus familias.