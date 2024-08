70 tacos (o más)

Michel Foucault, que aunque tiene nombre de extremo zurdo de calidad fue el gran teórico del poder, argumentaba que “la soledad es la primera condición de la sumisión total”. Necesitamos identificarnos con alguien. Empatizar. No podemos concebir nuestra existencia como un triste deambular individual porque somos, entre otras cosas, un animal social. Y, en teoría, libre. Y ahora hablo del Córdoba C.F.

Uno que lo siente no se pregunta por qué paga por abonarse a un club de fútbol. Puede quejarse, puede indignarse, puede reprochar... pero si puede permitírselo (o no, en algunas ocasiones) no dejará de rascarse la cartera por meter su carnet en ella. Es un comportamiento que repugna a la lógica imperante de inmediatez en una sociedad en la que el éxito se calibra siempre en función del tiempo que se tarda en conquistarlo.

El sentimiento cordobesista cumple hoy setenta tacos porque sigue habiendo mucha gente que se identifica con él e identifica a quienes le rodean, a su entorno, en el mismo escudo. Porque se siente seguro de lo que cree. Porque no tiene en cuenta el magro palmarés de su equipo ni tampoco lo compara con nadie.

Son setenta, pero en todos estos años ha habido muchos más tacos. Los que se han soltado y los que se han reprimido. Los que se han espetado por las oportunidades de prosperar desaprovechadas. Por la cantidad de trileros y buitres que han sobrevolado esperando darle un picotazo al casi siempre exquisito cadáver deportivo que ha parecido la entidad.

La historia de una pasión es, sobre todo, el recuerdo de lo vivido en la intimidad. Ya casi no quedan abonados de los tiempos de bonanza. La mayoría de aficionados del Córdoba que ocupará su localidad en El Arcángel en la 24-25 apenas habrán vivido en primera persona una temporada de Primera División. El otro estatus y los nombres de los que hablan sus mayores -Juanín, Onega, Mingorance, Manolín Cuesta...- pertenecen a un Olimpo en blanco y negro cuya evocación provoca una mezcla de orgullo y coraje.Y fe.

Porque además, y contrariamente a lo que se sostiene, un club no se merece un estatus. Se lo gana. El Córdoba regresó el 23 de junio al fútbol profesional por una brillante labor en los despachos y sobre el terreno de juego. Y todo lo que consiga en un futuro, como le corresponde a una sociedad mortal, lo tendrá que hacer sin apelar a un mentiroso destino manifiesto.

En cualquier caso, y sobre todo atendiendo al impulso de lo vivido hace menos de dos meses, es motivo de celebración que se siga recordando con cariño el 6 de agosto como el día en el que se reafirmó un sentimiento que nació con el Real Club Deportivo Córdoba (y antes con el Racing o el Sporting). Es señal de que, aunque todo (nos) pase, nada cambia. Y de que las sociedades deportivas son anónimas pero quienes las sostienen tienen nombres, cara y, sobre todo, alma.

Felices 70 tacos, viejo. Y los que nos quedan por decirte.