El sueño olímpico de la cordobesa Maya Alcaide: “Cuando juego al parabádminton olvido todos mis problemas físicos”

Maya Alcaide, una cordobesa de apenas 16 años, quiere triunfar en el mundo del deporte. Nació con espina bífica y con 13 se quedó en silla de ruedas tras la novena operación a la que fue sometida. En el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, de manera casi casual, encontró el parabádminton como válvula de escape y su progresión en los últimos meses en este deporte ha sido meteórica, alcanzando la medalla de bronce en Praga en abril en el Czech Parabadminton International en categoría WH2.

Pero para llegar más lejos su sueño Maya necesita la gasolina del dinero, por eso ha lanzado una campaña de crowdfunding con el mensaje: “La fuerza está en el coraje, no en las piernas”. La intención es conseguir 15.000 euros destinados, sobre todo, a contar con una silla de ruedas adaptada para la práctica de este deporte.

Maya atiende a COPE desde Lima, donde está compitiendo, para explicarnos que “me aficioné al parabádminton porque es muy inclusivo y no tienen prejuicios a las personas con discapacidad y hay mucho respeto y valores”. Es más, “todos los problemas que tengo con mi enfermedad los olvidaba en la pista”.

su referente es carolina marín

En septiembre Alcaide se va a vivir a un centro de tecnificación para entrenar todos los días e intentar vivir de este deporte, por eso pide colaboración para el material deportivo y también para tener independencia en una ciudad “con tantas cuestas como Toledo”.

La gran referencia de Maya está en Huelva: “Carolina Marín es zurda como yo y yo aprendo mucho de ella tanto de su comportamiento en pista como fuera de ella”.