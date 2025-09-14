COPE
Videocrónica del Andorra 3- Córdoba 1: De más a nada

El conjunto cordobesista sucumbe claramente en Encamp tras un arranque prometedor en el que no no tuvo tino y una segunda parte horrorosa en la que prácticamente no inquietó a su rival

Videocrónica del Andorra 3- Córdoba 1
Videocrónica del Andorra 3- Córdoba 1

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

