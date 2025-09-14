COPE
Sergi Guardiola: "Hemos querido seguir nuestro modelo de juego, pero no hemos estado acertados"

El atacante dice estar "tranquilo" a pesar de que "sé que al delantero se le exige gol y todavía no lo he conseguido esta temporada"

Toni Cruz González

Córdoba - Publicado el

1 min lectura

El atacante jumillano atendió a COPE Córdoba a la conclusión del Andorra-Córdoba. Reconoció que, a pesar de que  su trabajo se nota en el campo para beneficio de sus compañeros, "necesito marcar porque al final a los delanteros se nos demandan goles"

