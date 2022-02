Sensei Castro (Equipo Atama): "Cobra Kai nos ha dado muchos alumnos, pero no tiene nada que ver con el Karate"

Millones de españoles han devorado las peripecias de Daniel Larusso y Johny Lawrence en Netflix gracias a Cobra Kai, una serie que mezcla Karate, nostalgia ochentera y mucha acción y que en sus cuatro temporadas -habrá quinta- ha ido dando cabida a todos los protagonistas de la peli Karate Kid de 1984 y sus secuelas.

José Manuel Castro es Sensei como Larusso y Lawrence. Un Sensei cordobés y de verdad, porque a fin de cuentas “Sensei en japonés significa maestro, así que sí”. Enseña Karate en la escuela Kiai y es el director deportivo del equipo “Atama”. Se tuvo que tragar la serie porque reconoce con humor que “está muy de moda y no me ha quedado más remedio que verla porque todo el mundo por la calle me preguntaba si era más de Cobra Kai o de Miyagi-Do. Muchos de los alumnos han venido porque les ha encantado la serie y han pensado que las escuelas son como en la serie, pero no tienen nada que ver”.

Se parecen ficción y realidad apenas en “cuando nombran al Karate”, pero en el resto “son muy diferentes tanto las formas de enseñanza como el arte del karate en sí. Lo que hacen no es karate en sí. Es muy entretenida, eso sí, y ha hecho que aumenten las escuelas”.

En la serie se enfrentan, como un ying y un yang, una forma de entender el deporte y la vida más agresiva y otra más conservadora. Ataque y defensa como leitmotiv. ¿Existe eso en el Karate? “En el mundo hay de todo. Sí, lo hay, pero yo confío en que todos los maestros del mundo sigan la escuela defensiva, porque Karate significa mano vacía y es más tema defensivo, es una de las características principales del Karate y de casi todas las artes marciales. Puede haber escuelas más ofensivas, pero yo confío en que todos los maestros enseñen los valores de nuestra arte marcial”. Así que “Larusso tenía razón”.

Los combates en competición real tampoco tienen mucho que ver con los del torneo del All Valley: “En la serie aparece tema de combate sobre todo pero es muy diferente al kumite, que es nuestro combate. Pero también tenemos Katas, que son formas, técnicas. Los deportistas que tenemos destacados en España en este deporte -Damián Quintero y Sandra Sánchez- lo han sido medallas olímpicas en Kata, aunque también tuvimos a María Torres, que fue campeona del mundo en Kumite. Son modelos diferentes”.

La Kata, por cierto, se entrena “dedicándole muchas horas. Sandra es muy trabajadora y tiene un físico bestial. La técnica es muy complicada. Llegar a esa sincronización del cuerpo es muy difícil y se consigue teniendo mucha pasión y tiempo”.

La suya es “una de las escuelas más numerosas de Córdoba y provincia con más de 300 alumnos. Llevamos once años dando clase. En Córdoba el Karate está subiendo mucho tanto por la repercusión mediática como por sus valores: respeto, educación, humildad… Eso es muy importante en nuestros tiempos”. Además, nueve alumnos participan en competiciones regionales: “Tenemos un senior que compite este sábado en Málaga y ocho niños tanto en Kumite como en Katas que compiten en Cádiz como selección cordobesa. Seguro que harán un gran papel”.

Así que tengan la edad que tengan, no teman engancharse a este deporte: “El Karate es un traje que se hace a medida. No todos hacen el mismo Karate. Depende de la edad, la condición física o si hay lesión se hace una manera o de otra. En la escuela de mayores tengo gente de cuarenta y tantos y cincuenta y tantos años y con problemas de espalda y rodilla y no pasa nada. No tiene nada que ver. Se puede hacer desde los cuatro hasta los cien años. Es muy completo a nivel físico, así que aconsejo que prueben y verán como disfrutan. Para la elasticidad, flexibilidad, coordinación, psicomotricidad, tono muscular… Nos da cualidades que se trasladan al día a día. Los reflejos, por ejemplo, para conducir vienen genial”. Así que “Kamae” y al lío.