Sandroni, técnico del Yeclano: “Me habría gustado volver a ver a la afición del Córdoba cantando su himno"

El Yeclano Deportivo llega este domingo al estadio de El Arcángel (17:00 horas) en una situación muy diferente a la del año pasado. Los azulgranas, recién ascendidos de Tercera, terminaron cuartos cuando la temporada se zanjó abruptamente y tuvieron el premio de disputar el play-off de ascenso a Segunda. No lo lograron porque se les cruzó en el camino la poderosa Cultural Leonesa, pero el recuerdo en la fiel afición de La Constitución permanecerá indeleble.

En la 20-21 apenas han logrado un triunfo en diez encuentros y, en consecuencia, su reto pasa ahora por salir cuanto antes de la zona peligrosa. Héctor Alejandro Sandroni, su técnico, es ya una institución en Yecla. El argentino, quien también fuera futbolista en la entidad, explica en COPE Córdoba que “la realidad del Yeclano en Segunda B es la de este año. El año pasado se dieron todas las circunstancias a favor, estuvimos a un nivel increíble y eso trajo esto: Muchos jugadores salieron, la pandemia no nos vino bien porque a nivel de abonados nos perjudicó bastante… Son cinco temporadas aquí, más de 360 partidos oficiales y como entrenador estoy creciendo más este año que el pasado. Cuando las cosas no van todo lo bien te buscas más las maneras de sacar la situación adelante”.

En referencia al partido en sí, estima que “ponerme a mirar lo que hace el Córdoba… lo haremos, pero lo importante es nuestro nivel y si no estamos a un nivel muy alto no vamos a competir con el momento de forma que está el Córdoba”, sobre todo porque “el Córdoba está haciendo lo que tiene que hacer por presupuesto, por historia, por todo lo que tiene. Lo raro fue lo del año, que en aquella ocasión estaban firmando a Willy, Valverde, Piovaccari… Le han dado continuidad a esos jugadores y están haciendo lo que están haciendo. Nosotros tenemos que estar bien y esperar que el Córdoba baje un poco, que está en un gran momento por el trabajo de Pablo Alfaro. Tenemos que tratar de minimizar todo lo bien que está haciendo el Córdoba”.

Cree el argentino que “el Córdoba será un equipo que tratará de parecerse al del partido ante El Ejido. Que dominó el juego, que jugó en campo contrario y que trata de acercar sus individualidades al área para que pasen cosas. Lo difícil de esos equipos es hacerles defender como están haciendo. Nosotros tendremos que minimizar eso y correr mucho para aprovechar nuestras opciones. Somos un equipo que vamos hacia arriba y buscamos el gol. Vamos a tratar de que podamos hacer eso en El Arcángel”.

El Yeclano está, tal vez, en el mejor momento de su campaña tras una victoria y un empate: “estamos saliendo un poco. A partir del partido con el Rayo Majadahonda fue un clic y estamos mejorando, pero tenemos un lastre importante y debemos sacar puntos de donde sea porque antes no fuimos capaces de hacerlo”. Así que resume Sandroni: “¿Qué mejor que sumar en un campo de Primera? Una pena que no haya gente, porque una de las cosas que me llevé de Córdoba fue cuando saltamos los equipos al campo cómo cantaron el himno. Me habría gustado volver a verlo. Es muy difícil, pero cosas imposibles no hay”.

Termina el técnico del Yeclano enviando un buen deseo, lógicamente matizado: “Ojalá ver a un Córdoba mucho más arriba… pero a partir del lunes”.

También te puede interesar:

-Ejercicio de pragmatismo (0-1)

-Becerra: “Mis hijos me compraron un muñeco del Capitán América y me dicen que use el escudo y no me metan"