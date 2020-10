Sandroni, técnico del Yeclano Deportivo: “El Córdoba es peligroso para los 101 equipos de Segunda B"

El primer Yeclano -el actual se refundó en 2004- vivió su época dorada en los noventa, cuando militaron en sus filas hombres de fútbol como Javi Moreno, Oltra, Eloy Jiménez, Luis García Plaza, Joseba Irazusta… o su actual entrenador Sandroni.

Héctor Alejandro Sandroni es un argentino -cordobés, para más señas- de 47 años que ha conseguido multiplicar los panes y los peces en la ciudad en la que las pelotas son típicas (de la web de su Ayuntamiento: “Verdaderas pelotas del tamaño de las de tenis, hervidas en el caldo del tradicional cocido”). Son pelotas de magro de cerdo picado, claro.

Se llama milagro a lo del Yeclano porque Sandroni logró, con un recién ascendido de Tercera, completar una formidable 19-20 hasta que la pandemia puso fin a las competiciones. El cuarto puesto cosechado permitió a los azulgrana disputar un play-off de ascenso en el que se encontró con el insuperable escollo de la Cultural (4-1 le endosó en Marbella).

Lo logrado convirtió a Sandroni en el entrenador revelación de la categoría, por lo que pidió tiempo para reflexionar a su directiva antes de renovar. Al final, se decidió por seguir en el banquillo a pesar de la profunda renovación en la plantilla que han debido hacer.

El cordobés se resta méritos sobre lo logrado el año pasado en su conversación con COPE: “Fue una temporada de todo el club y de toda la ciudad. Uno tuvo la suerte de estar en este momento aquí, porque fue un premio a 17 años haciendo las cosas de la misma manera”.

En esta 20-21 va a ser difícil que el Yeclano sorprenda en el grupo IV porque “la gente nos conoce, pero aquí en Yecla también. No hemos cambiado de identidad, tenemos un presupuesto muy ajustado y mucha gente de casa. Tenemos que seguir trabajando bien y ya la pelotita nos pondrá donde nos tenga que poner, pero la gente en Yecla no es tonta y sabe que seguimos siendo uno de los últimos si no los últimos en cuanto a medios, que no en cuanto a ilusión”.

Mucho se habla del -precioso- campo de La Constitución. Construido en 1944 y con unas dimensiones algo menores a lo habitual. Su público -aunque el domingo no pueda estar- está muy metido en el terreno de juego, lo que hace que sea muy difícil sumar a los visitantes: “Nuestro campo y nuestras circunstancias. Todos los equipos estamos más cómodos en casa. Con lo que estamos viviendo ahora se nos complica todo un poco porque no puede entrar gente y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y tratar de competir con nuestros medios y de nuestra forma”.

Sobre la renovación de la plantilla, Sandroni cuenta que “el año pasado se cerró un ciclo. Salieron muchos jugadores porque no pudimos retenerlos al ponerse en el escaparate. Nosotros no podemos fichar jugadores top de la categoría, los tenemos que hacer desde jugadores que se quieran venir a Yecla y luego también con los que salgan de abajo. Tenemos doce jugadores en la primera plantilla nacidos en Yecla. Eso nos hace diferentes. Tratamos de formar a los jugadores para que también crezcan como personas”.

No obstante, se quedaron en Yecla jugadores como Chino, Selfa, Vaquero, que -cuenta Sandroni con humor- “después del año pasado son estrellas de rock. No sirve de nada lo que has hecho el año pasado. El fútbol es el día a día, el domingo anterior y el que viene. No puedes mirar más allá. Lo único que tratamos es recoger los valores que usaron y con eso ponernos a la altura, pero todavía estamos muy lejos del equipo del año pasado. Estamos en formación y queda mucho trabajo”.

Ciñéndose ya al choque del domingo y con la mente en lo vivido en la 19-20 (empate cordobesista a dos tras ir perdiendo 2-0 hasta los diez últimos minutos), Sandroni cree que serán “partidos diferentes, situaciones diferentes y circunstancias diferentes. El Córdoba está en una situación más estable que la del año pasado y tiene una base de jugadores que ya estuvieron aquí el año pasado. Además, ha crecido en calidad. El año pasado dominamos durante ochenta minutos y en diez minutos de calidad nos mataron. El Córdoba es calidad, individualidades y además un grupo que está bien armado y le están dando tranquilidad desde los que mandan. Es tremendamente peligroso para los 101 equipos que compiten en Segunda B, no solo para nosotros. El Córdoba va a aspirar a ascender”.

El inicio del Yeclano en Liga se saldó con un empate a cero ante el Linares a domicilio en el que “estuvimos más cerca de ganar que de perder, pero no acertamos en las que tuvimos. Jugamos contra un muy buen rival que va a crecer porque firmó a buenos jugadores y tiene buen entrenador. Fue un buen punto de inicio. Nosotros tenemos que crecer mucho para estar por delante del Córdoba. Córdoba y UCAM están a un nivel superior del resto de los del subgrupo”.

Lo que tiene claro Sandroni es que su equipo no vive del balón parado, sin obviar que “es una de nuestras armas, pero tenemos otras. Nos tenemos que ir quitando clichés. El año pasado fuimos el máximo goleador de la categoría y eso no se consigue solo con fútbol directo y centros laterales. No inventamos mucho tampoco, pero para estar a la altura del Córdoba tenemos que manejar muchos registros”.

También te puede interesar:

-Manu Farrando: “El Arcángel es un campo en el que se respira fútbol profesional”

-La historia de Hugo Issa, el compañero de Maradona en la Argentina del 86 que hoy preside al Lorca Deportiva