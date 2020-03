C.D. San Fernando-Córdoba C.F.: Victoria del sentido común #Yomequedoencasa 

Los jugadores del Córdoba C.F. se vistieron de corto cada uno en su propio domicilio para no disputar su encuentro de la 29ª jornada en el Estadio Iberoamericano de San Fernando. El excelente tiempo invitaba a quedarse cómodamente tumbado en el sofá escuchando Tiempo de Juego y mirando partidos de mejores épocas.

Y de imaginar, claro, lo que habría pasado si el maldito virus no hubiera detenido nuestras vidas. Paco López Cordón pensó que ya habíamos perdido el saque de centro mientras se quedaba sorprendido con la alineación de Raúl Cámara como media punta. Álvaro Vega apuntaba que el San Fernando no iba a ser el 232ª rival al que el Córdoba habría visitado en partido oficial. Antonio López anunciaba que Willy habría regresado a una convocatoria y deseaba que contara con minutos en la segunda parte que tampoco se jugaría.

El @SanFernando_CD es el 232º rival al que visita el Córdoba CF en partido oficial. Vamos!! �� — LaLigaEnNúmeros ���� (@laligaennumeros) March 15, 2020

Aunque Jesús Ventura auguró un 8-0 con hat trick del ex cordobesista Pedro Ríos, a Antonio Carrillo no le importaba en exceso porque se había hartado de tortillitas de camarones y tenía más ardores que “una pava harta de cristales”.

Me hartado de tortillitas de camarones! En estos momentos tengos más ardores que una pava harta cristales!! — Antonio Carrillo (@ACarrilloRuiz) March 15, 2020

Álvaro Salamanca cantó el primer gol del no-partido, obra de Piovaccari, que lo anotó superando el fuerte viento de levante en contra que evocó Nerea Casas (quien, de paso, apuntó que la afición desplazada cantó el himno como un grillo mojado). El 4-1-4-1 que no ha planteado hoy Juan Sabas en su no estreno como entrenador del Córdoba y que inventó Álvaro Fonseca (Javier Martínez ve más un 4-2-3-1) está dando sus frutos y por eso el técnico visitante trata de buscar un revulsivo en el ya retirado Pedro Carrión, que tampoco estaba viendo el partido desde la grada (esto es de Jesús Hidalgo).

Veo el campo a lo lejos...ya huele a ambiente...

-Camarero, Barceló cola. — Juandi Quesada (@juandiquesada) March 15, 2020

En un momento de aburrimiento por el no partido, Javi Jiménez recordó cómo en una ocasión debió dar varias vueltas al campo del San Fernando porque no encontraba la puerta 0. Atucor destacó de la primera media hora de no juego destacamos la defensa adelantada con las líneas juntas, la apuesta por tener la pelota y la presión intensa tras pérdida y que, a pesar del poco tiempo de preparación, Juan Sabas quiere darle otra cara al equipo en su no debut.

Jajajaja el himno desde el patio de mi casa vamoooooosssss pic.twitter.com/FRyuwEOMZK — Nerea Casas (@nereacasgar) March 15, 2020

De repente, a poco del final de la inexistente primera parte, Mcgeefe imaginó que se tuvo que detener el partido porque un espontáneo había llegado corriendo hasta el centro del campo en gabardina, para mostrar después un cartel a la altura del pubis con el lema: EL CORDOBA YA PASO SU CORANAVIRUS CON GONZALEZ Y LEON.

https://twitter.com/mcgeefe/status/1239227802941087747

En el no descanso Antoniorrc nos ofreció la cifra de aficionados que han asistido al no encuentro. El Iberoamericano presentó un casi lleno debido, en gran medida, al desplazamiento de la afición visitante, justo los 6.715 followers de la cuenta @copecordoba.

Ya tenemos cifra de aficionados que han asistido al encuentro, el Iberoamericano presenta un casi lleno debido, en gran medida, al desplazamiento de la afición visitante pic.twitter.com/zyhvnm3hWu — Antoniorrc (@CiuDmun) March 15, 2020

Tras la reanudación Sabas, según Atucor, dio entrada a Luis Garrido por Imanol para amarrar el marcador y los minutos no transcurrieron plácidamente para los intereses cordobesistas aunque hubiera divergencias a la hora de establecer el resultado final. Mientras que nuestro compañero de Onda Mezquita Pablo Mansilla destacara el estreno de Jordi Tur marcando el gol de la victoria en el 89’ (lo que provocó que los 250 cordobesistas no desplazados se volvieran locos), otros como Jero RH hablaron de un cómodo 0-3 con goles de Pío (2) y Javi Flores (teoría que comparte Javier Fuentes, aunque con tantos de Raúl Cámara (de cabeza), Chus Herrero (falta directa) y Pedro Ríos en propia puerta en el descuento). Hay quien va más allá y -como Miguel Huertas- evocó un 0-6 con doble de Jordi Tur (el segundo tras centro de rabona de Cámara).

El estreno de Jordi Tur marcando el gol de la victoria en el 89’. Los 250 cordobesistas desplazados se volvieron locos con el tanto del ibicenco. — Pablo Mansilla Vega (@_pmansilla) March 15, 2020

Así que, puestos a ser sensatos, apostemos por la mesura de Antoniorrc que -por media aritmética- aboga por el 0-2 final.

En suma, una tarde en la que brilló el espectáculo de las pantuflas, las batas y los pelos despeinados. Una tarde de no fútbol porque lo importante ahora mismo es no salir de casa y tener paciencia. Ya queda menos para que ruede de nuevo la pelota… y para que vuelvan a sonar los goles de verdad.