Salva Ballesta: "la gente es más consciente de que ya no vale para nada insultar en los campos"

Salva Ballesta entrena al Algeciras F.C.en el grupo IV de Segunda B. Allí no le han preguntado su ideología ni sus filias, porque bastante preocupados andan con bajarse del tren de retorno a Tercera. Antes de entrenar fue máximo goleador en Primera y cuatro veces internacional absoluto. Como futbolista nunca rehusó responder a cualquier pregunta. Como entrenador sigue igual.

-Cuatro veces internacional y una de ellas -mientras jugaba en Segunda con el Atlético- en El Arcángel de Córdoba en un partido ante Japón que ganásteis con un gol de Baraja, ¿lo recuerdas?

-Correcto. Además, tengo una foto de ese partido marcándome un japonés que tiene una mierda que no veas detrás... Entre el pelo que tenía y lo grande que era... Madre mía, lo recuerdo perfectamente.

-¿Qué le faltó para haber jugado un Mundial o una Eurocopa? Goles no, desde luego

-La decisión del entrenador. Ahora cuando eres entrenador lo entiendes mucho más. Había muchos y buenos jugadores por elegir y por ellos se decantaron. Me extrañó mucho por el hecho de ser el máximo goleador de Primera y no ir a alguno de esos campeonatos, pero no pasa nada. La vida sigue.

-Sevilla, Écija, Racing, Atlético, Valencia, Bolton Wanderers, Málaga, Levante y Albacete... ¿con qué afición se queda? ¿dónde se sintió más valorado?

-Intento sacar todo lo bueno de cada club. Está claro que del Sevilla se agradece sobre todo la posibilidad de pertenecer a este mundo. En Santander fueron dos años maravillosos. Al Atlético de Madrid lo llamo “La Sagrada Familia” porque te enseñan unos valores como el compañerismo, el ir todos a una, el que vale lo mismo el delantero centro que el que está en una oficina... Valencia es otro club de una exigencia superior en el que gané la Liga. Málaga es mi casa. En Albacete pasé uno de los mejores años deportivos y familiares de mi vida. Te podría decir muchas cosas y por supuesto contarte algunas malas como las lesiones, mi salida del Valencia... pero soy tremendamente positivo y me quedo con lo bueno.

-Por cierto: ¿se queda con la Premier o con la Liga?

-La mejor Liga es la española, pero mi paso por el Bolton fue complicado porque tuve un problema nada más llegar. Estábamos en Dubai haciendo un stage y le dio un infarto a mi madre. No pude valorarla, pero conocí a gente espectacular como Iván Campo, Djorkaeff, Okocha...Sam Allardyce que era el entrenador era un fenómeno. Y muchos amigos que sigo visitando.

-¿Sigues volando?

-Sí. Ya bastante menos. De hecho antes del 10 de marzo tengo que llevar un avión a una revisión a Córdoba precisamente. Tengo que sobrevolaros.

-En 2006 le dijiste a ABC que nunca te irías de un campo aunque te insultaran. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Hay excepciones a esto?

-No es una cuestión mía, yo soy entrenador de fútbol. Todo eso está ya más pasado y controlado. Antes se hacía menos hincapié en eso y la gente es más consciente de que ya no vale para nada.

-¿Es leal el profesional del balón? ¿Hay demasiado postureo en estos tiempos?

-Va con la persona, pero no en el balón. En todo. Cualquier profesional de una empresa hay quien no regatea esfuerzos ni horas y otros que lo hagan. No va a ser menos en fútbol.

-Hablemos del Salva entrenador. De las tres corrientes que se pueden seguir en este deporte -la de Guardiola, la de Simeone o la de Klopp-, ¿con cuál se queda Salva Ballesta? ¿O es un error hacerse fiel a un único estilo de juego?

-Soy Salva Ballesta. Con mis cosas malas y buenas. Me gusta entrenar con mucha intensidad, que haya buen ambiente en la plantilla y que prevalezca el factor humano y el compañerismo y la solidaridad. El estado mental de un jugador aumenta el rendimiento de un futbolista... y del pintor y de cualquier profesión. Lo que está claro es que cuanta mejor plantilla tienes, menos trabajo tiene que hacer para conseguir mejores resultados. Un entrenador top, sí, tiene exigencias y que tiene que ganar, pero ¿qué le voy a decir yo a Messi? Le puedo corregir a mis jugadores, pero hay jugadores y equipos que... Se tiene que ver tu estilo y tu imprenta, pero mientras alto estés menos te comes la cabeza.

-¿Cuál fue el entrenador que más te enseñó mientras fuiste futbolista?

-Todos. Me enseñó muchísimo Zambrano en el Atlético de Madrid lo que era la familia en un equipo,como Camacho que también me enseñó la intensidad y a exigirte al máximo mientras das cariño. Benítez tácticamente era formidable. Juan Carlos Álvarez me dio la oportunidad de llegar a Primera. Benítez -el del Racing- y Miera tenían una calma y paz en momentos de tensión extraordinaria. El señorío de Bilardo. Juande Ramos que me dio unos galones importantísimos en el Málaga. Manolo Hierro que se basaba mucho en el jugador... También he tenido a alguno del que no me quedaba ni el agua... pero me los quedo para mí.

-En Algeciras estará teniendo que hacer un especial trabajo de motivación. Un equipo que hacía muchas cosas bien... pero que estaba en descenso

-Es algo que la gente que sigue al equipo me dice. Es extraño que un equipo esté abajo demostrando tanta intensidad, pero es la realidad. Aquí se puede entrenar mejor o peor, pero lo que mandan son los resultados. Ojalá consiga ser Alex Ferguson aquí, pero un entrenador cuando firma su contrato también está firmando su despido.