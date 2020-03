Recuerda en COPE Córdoba los mejores momentos de la historia reciente del Córdoba C.F.

Este domingo no rodará la pelota en el Estadio de los Juegos Iberoamericanos de San Fernando. Ni ahí ni en ningún sitio. El Córdoba CF, como toda España, se encuentra en cuarentena forzosa por el dichoso Covid-19. Desde COPE hemos pensado que una forma de mitigar el mono de presente puede ser echarle un vistazo a pasado. Aquí repasamos, en varias entregas y con la inestimable ayuda de youtube, momentos y golazos que han marcado el recuerdo del cordobesismo en los últimos tiempos. Partimos, claro, del:

1.-Ascenso a Segunda A (30 de junio de 1999):

El Cartagonova jugaba el partido de su supervivencia, pero afortunadamente no lo comprendió. El champán que enfriaban en sus neveras aguardó once años hasta ser descorchado, y ya entonces aquel equipo ya había dejado de llamarse Cartagonova. La invencibilidad dura muy poco, meditaba Gil de Biedma en su diario de un poeta seriamente enfermo. Nadie había ganado en el estadio municipal de Cartagena durante esa temporada 98-99. Afortunadamente no lo tuvieron en cuenta.

Para llegar con opciones a ese 30-J el Córdoba había tenido que superar un par de imposibles. Su primera vida en ese play-off la habíamos perdido en León, en un partido tonto que pudo haber ganado, por culpa de un gol de un suplente llamado Meca que al año siguiente ganaría una Champions con el Madrid por jugar 29 minutos ante el Dinamo de Kiev. Del resto del camino se recuerda mejor, el fútbol te asoma al precipicio con más comodidad que a la gloria, el 5-0 de Ferrol (que casi cuesta una vida) que el 1-0 de Espejo a la Cultural. Probablemente la calva de Espejo sea una buena atalaya desde donde mirarnos más de veinte años después.

2.- El golazo de Diego Ribera (25 de marzo de 2000)

Nada, ni siquiera el clamoroso fuera de juego, empaña el exquisito centro con la izquierda de Rafa Navarro ni el remate de chilena del valenciano. Fue al Logroñés, en uno de esos escasos momentos de felicidad plena que acompañan a este club maldito. El Córdoba de Escalante apuntalaba con el 1-0 la permanencia y empezaba a soñar con cotas mayores en su regreso a Segunda tras la travesía en el desierto del bronce.

3.-El año que no nos ganó al Atlético (24 de marzo de 2001)

Una de las mañanas más placenteras de una generación de seguidores cordobesistas fue una soleada de domingo junto al Manzanares. El Córdoba llegaba líder al Calderón y seguía en esa misma condición merced a un tanto de penalti de Melgar que equilibró el de Cubillo, que también fue desde los once metros. Unos meses más tarde, cuando el sueño de Primera ya se había esfumado y Verdugo era el inquilino del banquillo, el Atlético necesitaba vencer en El Arcángel para escapar del infierno. Un magnífico disparo de Gallego desde fuera del área llevó al delirio a una hinchada que seguía disfrutando de la categoría de Plata.

4.-El descenso más heroico (12 de junio de 2005)

En youtube no figura registro alguno del 2-1 de Mallorca que supuso el pase del Córdoba a cuartos de Copa del Rey en 2002 -pero sí, vaya, el partido íntegro del 0-2 del Figueres en la ida de esa ronda-. Tampoco hay constancia de las permanencias por los pelos de Getafe primero y de Leganés después, pero sí de la tarde del descenso a Segunda B en aquel extraño partido frente al Real Valladolid. El Córdoba había llegado a esa cita con vida a pesar de una primera vuelta infame y una reacción liderada por los “Héroes Blanquiverdes”. Sin embargo, todo se vino abajo aquel día de lágrimas y de orgullo en las gradas de un Arcángel repleto.

5.-El regreso a Segunda (24 de junio de 2007)

No fue fácil la temporada 2006-07. El final feliz estuvo precedido de momentos de tensión interna que tuvieron que ser atajados con la sabiduría de Campanero y el carácter de alguno de los pesos pesados del vestuario. Cuando el sorteo de las eliminatorias por el ascenso emparejó al Córdoba con el Pontevedra de los Yuri, Charles e Igor más de uno pensó que no había nada que hacer. Sin embargo, dos goles de Asen en Pasarón dieron el pasaporte a una final ante el Huesca que empezaron a resolver Pierini y Guzmán antes de que Dani, de penalti, pusiera la puntilla en El Alcoraz mientras más de ciento setenta y cinco locos la liaban en las gradas.