Raül Agné: “Mi despido es injusto y ventajista”

El ya ex técnico del Córdoba, Raül Agné, se despidió de prensa y aficionados en la sala de prensa de El Arcángel arropado por la plantilla al completo, Alfonso Serrano y Jorge Rodríguez de Cózar y también el consejero delegado Javier González Calvo.

Agné comenzó agradeciendo “por encima de todo” el trabajo de los jugadores. Sobre todo porque “nosotros sabemos por lo que hemos pasado. Pienso que hemos conseguido lo más difícil. Estoy seguro que el equipo acabará arriba y tendrá todas las opciones de ascenso”.

El aragonés se marcha “encabronado porque tengo la sensación de que he preparado el camino para otros. Deseo lo mejor al club y espero que todas las partes que forman el club se serenen y ayuden al equipo. No son conscientes de la calidad de este grupo humano, el mejor que he tenido nunca”.

También agradeció Agné el trato de la prensa, porque “habéis sido respetuosos desde el primer día y habéis entendido lo que ha pasado en el club”. También se mostró feliz porque la experiencia le ha “permitido conocer una ciudad fantástica. Me he sentido muy feliz”.

Reflexionando sobre su despido, Agné reconoció: “Sé que estoy destituido desde que acabó el partido. Llevo tiempo en esto y ya me lo esperaba desde lo del Algeciras porque no había margen de error”.

�� Comenzamos la primera sesión de entrenamiento a las órdenes de Juan Sabas.#SanFernandoCórdoba pic.twitter.com/amAVd1h3fP — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) March 11, 2020

Abundando en este tema, añadió que “cuando hay un cambio de propiedad, eso ya lo he vivido, sé que estoy en la calle. A mi me trae Alfonso (Serrano) y la gente nueva viene con su gente y tienen su forma de hacer y me parece lógico. En nuestra profesión sabes que eres la última mierda”. Y sobre las manifestaciones del consejero Adrián Fernández apuntó que “se equivoca con sus declaraciones. No hay que apagar un fuego con gasolina. No sé por qué lo hizo, porque... ¿lanzar a Raúl a los leones? Yo tengo ya cincuenta tiros pegados”.

A la conclusión del entrenamiento de este miércoles será presentado el sustituto de Agné, Juan Sabas.