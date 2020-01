Raül Agné critica la actitud de Owusu y confirma que Piovaccari está al caer

Raül Agné ha dedicado unas palabras muy duras al ex jugador cordobesista Owusu, que ni se despidió de cuerpo técnico y plantilla tras el choque ante el Villarrubia. El aragonés ha dicho que no le "entra en la cabeza" la actitud del ghanés y que el atacante "tampoco es Eto'o". De paso, en la previa del duelo frente al Real Murcia del domingo, el técnico aragonés ha confirmado que la llegada de Piovaccari es casi inminente, reconociendo que es un futbolista que le llama "mucho la atención". Agné, que ha contado que Willy tendrá minutos el domingo, ha advertido también de las virtudes del equipo grana, a cuyo delantero Víctor Curto dirigió en Girona y ha pedido que sus jugadores no sean "reactivos" tras hacer una primera parte sino "activos" desde el comienzo.

En nuestro programa de hoy también hablamos con el Director Deportivo de la Cultural Leonesa y ex jugador de Córdoba y Real Murcia, Rícar.

Al margen del Real Murcia-Córdoba del domingo a las cinco de la tarde, que emitiremos íntegramente a través del 105.7 fm, internet y app.el fin de semana deja los siguientes choques: también en fútbol, en Tercera grupo X, el Ciudad de Lucena visita el campo del Gerena el domingo a las 12 y el Córdoba B el del Xerez el domingo a las 5; por su parte el Pozoblanco recibirá al Conil también el domingo a las 5 mientras que a las 5:30 será Salerm de Puente Genil quien reciba al Sevilla C. En Segunda femenina hay derbi. Córdoba-Pozoalbense el sábado a las cuatro. En fútbol sala el Córdoba Patrimonio recibe en Vista Alegre a Viña Albali Valdepeñas el domingo a la una del mediodía y el Cajasur Deportivo femenino al Martos el sábado a las seis y media. En balonmano, Cajasur Córdoba visita Sarriá el sábado a las seis y Ars recibe a Alarcos el domingo a las doce. En plata femenina, por último, Adesal hará de local ante Fuengirola el domingo a la una.