Rafael Escobar, un técnico cordobés de récord trabajando en la Gibraltar post-Brexit

En 1999 un jovencísimo Antonio de la Torre explicaba en Canal Sur cómo un conjunto de la tierra -la Balona- ostentaba el récord de imbatibilidad en toda Europa. En 25 partidos había encajado apenas cinco dianas en el grupo X de Tercera. El técnico de aquel numantino equipo linense era el cordobés Rafael Escobar, el mismo que ahora dirige al otro lado de la frontera al Europa FC, uno de los nueve equipos de todo el continente que sigue sin perder a estas alturas de temporada.

La pertenencia a ese selecto club de invictos -que incluye entre otros al Liverpool- no nubla el criterio de este experimentado técnico, que ya ha dirigido a otros siete conjuntos desde que iniciara su carrera senior en 1995: “cuando me lo comentaron, me sentí satisfecho porque quiere decir que esos números que muchas veces decimos que son fríos, reflejan que el trabajo que vienes realizando da sus frutos”.

¿Se puede uno cansar de ganar? ¿Puede aburrir el éxito? “Al revés. Uno se tiene que acostumbrar a ganar para hacer competitiva y ganadora su plantilla. Cuando se pierde tienes que saber analizar y ver lo ocurrido. Ganar siempre estimula, es positivo para el grupo e indudablemente a todo el mundo le gusta ganar”.

Que nadie se piense que el reto del Europa es sencillo de lograr, porque tiene un serio competidor en el campeonato gibraltareño: “el Lincoln Red Imps de las diecisiete últimas ligas, ganó dieciséis (la otra la ganó el Europa). La hegemonía es de Lincoln y soy de los que piensan que aunque nosotros podamos ganar esta Liga no le quitaremos esa hegemonía. Ellos están habituados a ganarla, tienen el gen competitivo del que hemos hablado antes y eso hace que sean diferentes al resto de las plantillas. Estamos intentando hacer una estructura del club y que tenga una base para poderle competir ante Lincoln”.

Escobar es, a fin de cuentas, un español trabajando en el Reino Unido y con otros tantos a sus órdenes en tiempos del Brexit. El entrenador, de momento, no nota el cambio con la salida de la UE del país británico: “hay inquietud, pero no notamos nada. Los dueños del club bajaron un día al vestuario y nos comentaron que tuviéramos tranquilidad. Es más todo lo que se puede ver y leer en los medios de comunicación que lo que parece que va a ser en realidad el Brexit en Gibraltar. De hecho, entró en vigor el 1 de febrero y todo sigue con normalidad. Hay horas puntuales en las que puedes pillar colas en la aduana y otras en las que puedes entrar y salir con normalidad. El estadio -el Victoria Stadium es el único del Peñón, donde se juegan todos los encuentros de Liga, Copa y de la selección- está a unos diez metros a la derecha tras pasar el aeropuerto”.

En Gibraltar el fútbol se siente pero, por el momento, parece lejana la disputa de un Gibraltar-España. Y eso que allí “viven por y para la selección gibraltareña. Todo está en torno a la selección. Son gente -en el buen sentido- caliente para su selección. Un partido normal nuestro pueden ir 80 o 90 personas y un partido de la selección el campo se llena con 4.000 personas y todo el mundo incluso los dirigentes de los clubes viven por y para la selección”.

Una selección, eso sí, que está muy lejos de luchar por clasificarse para un Mundial o Eurocopa. Algo que parece difícil que cambie por muchos factores: “es complicado que compita. Lo están intentando, pero eso lleva su recorrido y de la noche al día no se puede. Está todo muy reducido, porque no hay más terreno ni habitantes con la particularidad de que al gibraltareño con 18 o 19 años lo mandan a Inglaterra con gastos pagados a la Universidad. Ese chico, qué hace, se queda jugando al fútbol o se va a estudiar. Aquí a la ciudadanía se le da todo siempre y cuando respondan porque tienen que sacar notas. El 80-85 por ciento se van a hacer los estudios y vuelven con la carrera hecha, pero sin haber competido”.

Después del récord de la 98-99 en La Línea Escobar fue despedido por el presidente de aquel equipo, Ángel Serrano, tras cinco partidos en los que no logró la victoria. De aquella injusticia tan lejana se repuso bien Escobar, que tiene tanta confianza con los rectores de su actual club que acaba de renovar su contrato: “tenía contrato hasta 2021 y hace mes y medio hablaron conmigo y me dijeron que estaban satisfecho no solo con mi trabajo con el primer equipo sino con la cantera y me lo ampliaron por dos años más con opción a otro más si ganamos la Liga. En la Premier de aquí te obligan a tener cuatro jugadores locales durante los noventa minutos y si la hegemonía la tiene Lincoln los mejores jugadores locales los tienen ellos. No se los vas a quitar, pero sí se puede hacer un trabajo desde la cantera”.