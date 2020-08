Rafa Escobar, un técnico cordobés en Champions: "Debemos tener personalidad, opciones hay"

Rafa Escobar, técnico cordobés, tendrá la opción de hacer historia en Champions. Su equipo, el modesto Europa F.C., quedó campeón de la liga gibraltareña -y él fue elegido como Manager de la temporada- y se ganó el derecho a disputar la ronda preliminar de esta competición. Su rival será nada más y nada menos que el poderoso Estrella Roja, quien ya ganó una edición de este torneo (en 1992, cuando todavía era Copa de Europa).

Team talk in the hotel this morning on MD-1 �� pic.twitter.com/ufJ1KC69lY