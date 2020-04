Quintanilla, el futbolista que pone su cerebro a disposición de la ingeniería para luchar contra el Covid-19

Álex Quintanilla fue capaz de sacarse la titulación de ingeniería industrial mientras pegaba pelotazos. Central de 29 años forjado en la cantera del Athletic y que disputara 43 partidos en temporada y media como cordobesista, el vasco está viviendo la cuarentena con una ilusión especial. Desde Ibiza, donde sigue jugando junto al cordobés Javi Lara entre otros, está participando en un proyecto llamado Ventijet para construir ventiladores vitales para enfermos críticos de Coronavirus. Nos atiende con mucha amabilidad.

-Antes de nada, ¿cómo estás viviendo la cuarentena y cómo te está yendo la temporada en Ibiza?

-La cuarentena supongo que como todos, un poco a la expectativa de ver qué sucede y entretenido por el proyecto de Ventijet al que dedico muchas horas. En Ibiza la temporada está yendo bien. Vamos segundos, estamos en buena dinámica y hay buen grupo y buen ambiente y tenemos buena sintonía con la afición y la ciudad. Con ganas de poder terminar y de poder cerrar el año de la mejor manera. A ver si con el dichoso Coronavirus tenemos oportunidad de poder acabar la Liga.

-Futbolista profesional e ingeniero industrial, ¿te ha resultado sencillo conseguir la titulación mientras jugabas al fútbol?

-La titulación la conseguí hace seis años y sí, es duro compaginar deporte con estudios. Ahora hay más facilidades, pero en mis primeros tres años de carrera no había facilidades sino al contrario. Muchos profesores te decían que tenías que decidir entre la vía del deporte y la académica y no te daban facilidades para completar prácticas o cambiar grupo por horario. Otros muchos profesores sí te ayudaban. A partir de mi cuarto año de carrera sacaron una ley que amparaba a los deportistas profesionales que estudiábamos y ya no les quedó más remedio que facilitarnos las cosas. Me gustaba y aunque era sacrificado conseguí sacar la titulación y estoy muy orgulloso.

"Ventijet destaca por su simplicidad en los mecanismos para construirlo"

-El proyecto Ventijet lleva desarrollándose desde 1995, pero ahora cobra especial relevancia por la crisis sanitaria que atravesamos. ¿Nos puedes explicar en qué consiste?

-Es un proyecto en el que el doctor Lucas Picazo basó su tesis doctoral. Un respirador con unas características diferentes y que para este tipo de pacientes que está provocando el Coronavirus va muy bien. Destaca por su simplicidad en los mecanismos para construirlo, no en su simplicidad conceptual. A la hora de construirlo tiene más facilidades para hacer más unidades.

-Estáis ya en disposición de poner esos ventiladores a disposición de la sanidad pública? ¿Se han puesto ya en contacto con vosotros desde el Ministerio? ¿Cómo planteáis esta situación en estos momentos en los que el tiempo es oro?

-Ahora hay una gran cantidad de ventiladores disponibles de diferentes características. El nuestro es una modalidad bastante concreta, no es para el mayor volumen de pacientes que está creando este coronavirus, pero sí es el ideal para los más críticos. Estamos en trámites de homologación. Nos está ayudando el Gobierno Vasco y las autoridades, que están apoyando proyectos como estos. Hemos hablado con algunos hospitales ya, pero los trámites no son sencillos aunque haya atajos. Al mismo tiempo estamos fabricando ya las primeras unidades que ya tenemos colocadas en algunos hospitales después de hablar con ellos directamente. En cuanto a la premura, lo planteamos con la mayor de las premuras, pero hay que buscar un equilibrio entre rapidez y seguridad. Lleva mucho trabajo.

-Álex, se suele hablar de los sanitarios, los científicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado... pero la labor de los ingenieros, como se aprecia en este caso, también es fundamental para batallar contra esta pandemia

-Es distinto. No estamos en primera línea, pero sí preparamos las armas para la batalla. La gran labor de esta pandemia es la de los sanitarios. Lo he vivido muy de cerca y lo cuento y se me pone la piel de gallina porque están hechos de otra pasta, no sé cómo lo hacen. Cuando todo esto pase los aplausos de cada día a las ocho se tienen que transformar en apoyo para que cambien sus condiciones de trabajo. Desconocemos su salario por las horas que trabajan y sus condiciones de trabajo, porque muchas veces trabajan con gente sin cualificar cuando son gente que llevan doce años estudiando y hacen guardias de 24 horas. Espero que nos sirva a todos esto para reflexionar y aplicar cambios.

-Por último, ¿Crees que todo lo que estamos viviendo va a hacernos cambiar como personas, como profesionales, como -en tu caso- futbolistas profesionales...? ¿Vamos a vivir en otro mundo cuando podamos salir a la calle?

-Gran pregunta. No lo sé. Hago mis cábalas, pero es difícil sacar conclusiones. No sé si va a ser algo pasajero que quedará en el recuerdo como el año que nos confinamos o si va a ser algo cíclico que nos vuelva a pasar como la gripe o si sacarán una vacuna. Lo que está claro es que para un tiempo largo ha cambiado y va a cambiar. Supongo que todos saldremos con las prioridades cambiadas u otra forma de ver las cosas. Somos muy vulnerables como animales y cualquier cosa que pueda suceder nos puede afectar de esta manera. Tenemos tiempo de sobra todos para reflexionar en estos días.

