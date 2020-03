Quim Araujo: “no me sorprendió nada lo que sucedió en el Córdoba. Nos afectó mucho el año pasado”

El Córdoba C.F. regresó este miércoles al trabajo para preparar su compromiso del domingo (18:00 horas) frente al segundo clasificado del Grupo IV, el Cartagena. No trabajaron junto al resto de sus compañeros los lesionados Momo Djetei y Willy ni tampoco Jesús Álvaro, aunque el concurso del canario ante su ex equipo no corre peligro. El propio lateral zurdo habló posteriormente en sala de prensa de la importancia del duelo tras el tropiezo ante el Algeciras y sobre los silbidos que recibe de su propia afición en El Arcángel.

No podrá actuar el ex jugador del Córdoba y actual futbolista del Cartagena Quim Araujo debido a una cláusula en el contrato por el que se marchó al conjunto departamental. Hoy hemos hablado en nuestro Tiempo de Deportes con el centrocampista catalán, quien ha confesado que no le ha sorprendido nada de lo que ha sucedido en materia extradeportiva en el Córdoba en los últimos tiempos: “por desgracia no me sorprendió, lo que vivimos dentro hizo que no estuviésemos a nuestro mejor nivel. Nos influyó muchísimo todo lo que sucedió el año pasado”. Araujo reconoció que no estuvo “a la altura mental” de la situación durante su paso por el Córdoba aunque esgrimió que “nunca tuve continuidad”.

Jesús Álvaro: "No me tomo como algo personal los silbidos, el público es soberano"

Precisamente dos apuntes en lo extradeportivo. Por un lado Azaveco, empresa de Carlos González, depositó ayer la fianza en el Juzgado de Primera Instancia 102 de Madrid -1 millón de euros- para activar el embargo de los bienes de Jesús León y sus empresas para satisfacer la deuda de 4,5 millones por el incumplimiento del último pago del traspaso del 98 por ciento de las acciones del Córdoba CF SAD. Por otro, Bitton Sport presentó el pasado viernes un escrito a Mercantil 1 de Córdoba para pedir la separación del administrador concursal Francisco Estepa del proceso en el que está incurso el club, según adelantó Canal Sur. Estepa contestó en twitter con una cita de Goethe.

“En busca de fortuna y de placeres

Más siempre atrás nos ladran,

Ladran con fuerza…

Quisieran los perros del potrero

Por siempre acompañarnos

Pero sus estridentes ladridos

Sólo son señal de que cabalgamos”

(Goethe) — Paco Estepa (@attikus_fish) March 3, 2020

En polideportivo, ayer presentación del nuevo técnico del Córdoba Patrimonio de fútbol sala. Josán González llega con la idea de reactivar a la plantilla y de conseguir cuanto antes la permanencia en la máxima categoría de este deporte. José García Román, presidente de la entidad, explicó los motivos que condujeron al doloroso despido de Maca, el entrenador que ascendiera al equipo en mayo.

También hoy analizamos con Eusebio Borrajo la PINK RUNNING de Cadena CIEN de este domingo y damos 10 consejos para corredores novatos.